　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台北行銷台南國際芒果節　黃偉哲：歡迎端午連假到台南買芒果、吃芒果

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為行銷台南芒果，21日特地前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨A13宣傳好吃的芒果，這是台南市政府首度於百貨公司舉辦芒果節記者會，黃偉哲市長與現場來賓合力將芒果冰雕破冰，象徵2020台南國際芒果節正式啟動，銷售業績長紅。

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年對芒果的產銷感到樂觀，相信一定暢銷，但不會以目前外銷接單量為滿足，要為未來超前部署，所以洽談許多通路，這次來到信義區百貨一級戰區宣傳，就是希望得到大台北區消費者的青睞，提升國內銷售力道。

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是全國芒果種植面積最大、產量最高的縣市，每年6月開始進入產季，產區處處是芒果香甜滋味，芬芳的香氣、紅艷的外皮、金黃的果肉，讓人食指大動。6月26日起台南各地每周末舉辦別具特色的芒果主題活動，邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟夏日限定的台南芒果輕旅行，一起來採芒果、手作DIY品嘗芒果美食！

農業局表示，這次召集芒果產區的南化農會、左鎮農會、官田農會及善化農會等，共同在遠百舉辦一日展售，特別邀請到台南知名的善化農會芒果雪花冰北上與消費者分享。另外，南化的愛文芒果香氣四溢、左鎮的養生芒果麵營養健康、官田的芒果乾厚實香甜，讓北部民眾也能品嚐到最道地新鮮的台南芒果。

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局謝耀清局長表示，已整合了台南各重要的供貨單位，網站上訂購單可供消費者下載選購，歡迎多多購買當季好水果。此外，今年續推「台灣下單日本、中國（上海、福建）取貨服務」，目前有4家貿易商提供此項服務，分別為玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷股份有限公司、台南物產國際貿易有限公司，歡迎民眾多加利用。


▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）
農業局指出，芒果是台灣水果主要的外銷品項之一，2019年全國的外銷總量達8216.74公噸，較2018年外銷總量5279.35公噸成長了約56％，今年截至6月17日為止，全國外銷總量為2930.69公噸，較去年同期的2501.75公噸成長了約17% ，可預期今年芒果外銷應可達到去年水準，甚至可能更創新高。

票據換幣

ET快訊
小玉為母乳影片下跪道歉！　生日哽咽認錯：我很羞愧，做了最壞示
桃園孕婦開車對撞機車！母女「噴飛」1死1傷…10歲女童急救中
人妻激戰已婚副總...5年爽啪各國！內褲留液體　醫師夫收「神
新冠第二波「疫情彈」醞釀中　專家點出最危險亞洲國家！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情大解封！　國旅觀光潮搶進台南端午連假旅宿近爆房

「罷王行動」20日正式展開　連署站首日湧入400多人

台南精品鮮果進軍微風超市　黃偉哲站台大推外銷等級精品芒果

台北行銷台南國際芒果節　黃偉哲：歡迎端午連假到台南買芒果、吃芒果

爭睹上帝的戒指！東海岸同時湧入7千人　日環食奇景準時出現

取締酒駕無假期　南警戶外聯合勤教威力巡邏展士氣

開南大學校友會理事長張世威榮任　桃園「開南幫」地方影響力大

爭睹日環食奇景　台東湧入大批遊客！各景點停車場都客滿　

「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕　民眾感動：一生必來一次

朱立倫台東傳愛　為「敬老好視力公益專案」站台

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

疫情大解封！　國旅觀光潮搶進台南端午連假旅宿近爆房

「罷王行動」20日正式展開　連署站首日湧入400多人

台南精品鮮果進軍微風超市　黃偉哲站台大推外銷等級精品芒果

台北行銷台南國際芒果節　黃偉哲：歡迎端午連假到台南買芒果、吃芒果

爭睹上帝的戒指！東海岸同時湧入7千人　日環食奇景準時出現

取締酒駕無假期　南警戶外聯合勤教威力巡邏展士氣

開南大學校友會理事長張世威榮任　桃園「開南幫」地方影響力大

爭睹日環食奇景　台東湧入大批遊客！各景點停車場都客滿　

「最美星空音樂會」首場綠島揭開序幕　民眾感動：一生必來一次

朱立倫台東傳愛　為「敬老好視力公益專案」站台

害怕分手難開口！4指標秒測「不甘寂寞」FOBU族...你寧願有人陪？

桃園孕婦開車對撞機車！母女「噴飛」1死1傷…10歲女童急救中

中職／陽耀勳單場5打點　卡本特鎖象樂天8比1回王座

搶攻數位互動市場　熊讚女足主場賽事率先採用多元互動APP

陳乃榮變女生臉蛋神正！　賴琳恩驚呼「可惡我輸了」…他機智回答讓老婆秒笑

中職／陳禹勳相信郭俊麟心理強大　李振昌：耐心是最大考驗

錯過再等3輩子！鍾承翰人生「首投」巧碰日環食：開心到睡不著

年紀可以當媽！台南警深夜突襲　見他嫖「超大齡」按摩女傻了

企甲／FUTURO防守提升連8場不敗排第一　陳庭揚目標前進亞足聯盃

右腿「瞬間折斷」卡機車！高雄男遭撞「人腿飛離」…滿地鮮血噴飛

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

聽政府賠千萬！市府認「失慮不周」擺烏龍

22歲男落跑下場悲劇！打工薪水全沒了

全台第一條！蘇花改50km最低速限上路

風箏卡樹上成凶器　騎士慘遭割喉摔車

即／金門人好爽！現金3千換7千振興券

南高捷連紅線有望！

故宮南院天文講座搭觀日望遠鏡

嘉市日環食無人機北香湖展演

護膚坊藏色情南警查獲按摩性交易

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

黃金峽谷溯溪遭落石擊中　2女輕傷1女無呼吸心跳

台東湧入人潮爭看日環食奇景

爭睹上帝的戒指　東海岸同時湧入7千遊客

更多熱門

相關新聞

台南消保官訪查端節粽供貨足價格平穩

台南消保官訪查端節粽供貨足價格平穩

端午節將至，粽子等應景食品大量應市，為讓民眾買到價格合理、品質穩定的粽子，黃偉哲市長特別指示法制處消保官進行瞭解粽子供需、價格標示及波動情形，避免業者利用節慶調漲粽子價格，影響消費者歡度佳節的心情與權益。

台南就業中心畢業季辦履歷競賽

台南就業中心畢業季辦履歷競賽

炎炎夏日台電台南區處和您漫步吃美食！

炎炎夏日台電台南區處和您漫步吃美食！

居民怒批台南水泥產業園區擴大設置案通過

居民怒批台南水泥產業園區擴大設置案通過

台南山上花園水道博物館豐富生態

台南山上花園水道博物館豐富生態

關鍵字：

台北行銷台南芒果黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面