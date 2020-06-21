台北行銷台南國際芒果節　黃偉哲：歡迎端午連假到台南買芒果、吃芒果

▲台南市長黃偉哲前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨，宣傳好吃的台南芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲為行銷台南芒果，21日特地前進台北市百貨一級戰區信義區遠東百貨A13宣傳好吃的芒果，這是台南市政府首度於百貨公司舉辦芒果節記者會，黃偉哲市長與現場來賓合力將芒果冰雕破冰，象徵2020台南國際芒果節正式啟動，銷售業績長紅。





黃偉哲市長表示，今年對芒果的產銷感到樂觀，相信一定暢銷，但不會以目前外銷接單量為滿足，要為未來超前部署，所以洽談許多通路，這次來到信義區百貨一級戰區宣傳，就是希望得到大台北區消費者的青睞，提升國內銷售力道。





台南是全國芒果種植面積最大、產量最高的縣市，每年6月開始進入產季，產區處處是芒果香甜滋味，芬芳的香氣、紅艷的外皮、金黃的果肉，讓人食指大動。6月26日起台南各地每周末舉辦別具特色的芒果主題活動，邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟夏日限定的台南芒果輕旅行，一起來採芒果、手作DIY品嘗芒果美食！



農業局表示，這次召集芒果產區的南化農會、左鎮農會、官田農會及善化農會等，共同在遠百舉辦一日展售，特別邀請到台南知名的善化農會芒果雪花冰北上與消費者分享。另外，南化的愛文芒果香氣四溢、左鎮的養生芒果麵營養健康、官田的芒果乾厚實香甜，讓北部民眾也能品嚐到最道地新鮮的台南芒果。





農業局謝耀清局長表示，已整合了台南各重要的供貨單位，網站上訂購單可供消費者下載選購，歡迎多多購買當季好水果。此外，今年續推「台灣下單日本、中國（上海、福建）取貨服務」，目前有4家貿易商提供此項服務，分別為玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷股份有限公司、台南物產國際貿易有限公司，歡迎民眾多加利用。





農業局指出，芒果是台灣水果主要的外銷品項之一，2019年全國的外銷總量達8216.74公噸，較2018年外銷總量5279.35公噸成長了約56％，今年截至6月17日為止，全國外銷總量為2930.69公噸，較去年同期的2501.75公噸成長了約17% ，可預期今年芒果外銷應可達到去年水準，甚至可能更創新高。

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