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端午節連續假期交通疏導管制措施　南警讓你暢遊府城觀賞國際龍舟賽

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▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年端午節連續假期自6月25日至28日有4天連假，台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、2020國際龍舟錦標賽及車站等易造成交通壅塞處所，加派警、民力疏導交通，以提升行車服務品質，維護交通安全。

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，這次累計規劃交通崗178處，動員2495人次警力維持端午節龍舟競賽、廟會活動及風景區與各主要道路交通順暢。警察局針對2020年端午節連續假期交通流量預估，6月25日14時至20時將是端午節龍舟賽高峰，再加上當天進入安平旅遊民眾將使周邊道路車流量達到最大，因應作為將採交管及替代等措施應變。

台南市國際龍舟錦標賽，為疫情解封後台南市首次較大型群聚活動，今年於6月23日至25日在安平運河舉行，除了眾所矚目的龍舟競渡外，在會場周邊同時有舞臺表演、端午節慶DIY及端午遊樂園等嘉年華活動與民眾同樂，此次龍舟賽事訂於6月23日下午6時於台南運河大會舞臺進行祭江及開幕儀式，展開為期3日龍舟系列活動，並於25日晚間8時15分進行閉幕典禮，該錦標賽期間相關交管措施如下：
一、行人徒步區管制路段：
（一）慶平路：東至健康三街、西至安億路。
（二）育平路：北至慶平路、南至育平九街。
（三）育平七街60巷：慶平路至育平九街372巷189弄
口。
二、行人徒步區管制時間：
(一) 6月23日(二)：17時至22時。
(二) 6月24日(三)：15時至22時。
(三) 6月25日(四)：14時至24時。
三、活動場地周邊停車場：慶平路停8停車場、安億路外停車場及港濱歷史公園停車場、林默娘公園停車場、平豐路停5停車場、運河博物館停車場等處。希望民眾前來參與本盛會時能妥善利用以上資訊，除盡情觀賞龍舟競賽也能體驗台南美食小吃。

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

端午連假期間適逢芒果盛產期，預計大量人潮將湧入玉井區吃芒果冰降暑，除已規劃大客車及自小客車共計228席停車格位外，另規劃玉井農會前、玉井國小旁、臺84線與民權路口等3處交通崗，每日執勤30人次疏導交通及宣導民眾區外停車、區內漫遊。

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，國道1號永康至台南段（永康、大灣、台南交流道）及快速道路台86線東向接國道3號之關廟交流道，預計仍是車多路段，已請轄區分局加強交通疏導管制，預置改道指示牌，提升道路交通服務品質。

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另連續假期前所轄分局均製作替代道路路線圖，並發布於新聞稿及各社群網站，公告民眾周知多加利用替代道路，避開尖峰時段及路段。

▲台南市警局為確保端午節連續假期期間轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，將進行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，連假期間將針對轄區各主要幹道及12大風景區（赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺）與新興的景點河樂公園，配合各道路主管機關規劃之交通管制措施及大眾運輸工具編排警力疏導管制，除由轄區分局持續管控疏處外，並運用廣播電臺宣導，即時上線播報最新路況，交通警察大隊持續與交通局交控中心聯繫，利用CMS協助宣導供用路人參考，同時於本大隊勤務指揮中心電視牆，隨時監看路況系統，觀測轄內車流狀況，持續掌握路況;最後警方呼籲遊客和民眾多利用替代道路，避免壅塞。

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