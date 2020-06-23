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端午連假放4天！　金管會要求保險公司「保戶服務不中斷」

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲端午連續假期即將到來，金管會要求保險公司保戶服務不中斷。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著端午4天連假即將到來，金管會今（23）日表示，為顧及保戶因旅行交通事故，以及假期外出時間居家安全等詢問、理賠申請或救援服務，目前已要求保險公司提供免付費服務電話，處理保戶的緊急狀況，要求保戶服務不中斷。

為確保保戶服務不中斷，金管會表示，在228連續假期間，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並在壽險公會、產險公會的網站上，揭示服務電話號碼及提供服務方式，同時也請汽車交通事故特別補償基金及住宅地震保險基金，於連續假期期間保持服務電話暢通。

連續假期民眾多返鄉或旅遊，金管會指出，為顧及保戶因旅行交通事故，以及假期外出時間居家安全等保險相關事項的詢問、理賠申請或保險附加的救援服務，如道路救援、醫療等相關諮詢服務等需求，因此要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。

此外，為確保資訊安全無假期，金管會已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益的情況發生。

台灣人壽表示，在6月25日至6月28日假期期間，為確保保戶線上服務正常運作，全面啟動連續假日資訊SOP作業，監控各項資訊系統，確保作業正常。

台灣人壽指出，若保戶於連續假期期間有任何需要協助，都可致電台灣人壽全年無休的免付費服務專線。另針對海外旅遊的保戶如需緊急救援服務者，可直接撥打海外救援服務專線尋求協助，救援中心也提供24小時的專人諮詢服務。

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