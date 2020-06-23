粽飄馨香「愛徜徉」　端午佳節慰助「馨生人」致贈肉粽「送節」

▲南投犯罪被害人保護協會投分會，端午節備肉粽，慰問關懷馨生家庭。（圖／犯保協會南投分會提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

台灣民間習俗，服喪對年內不包粽子，以表「心喪」，需由親友餽贈粽子而稱為「送節」。臺灣南投地方檢察署與財團法人犯罪被害人保護協會臺灣南投分會為讓遭逢犯罪事件之被害人或其遺屬（下稱馨生人）在端午節前夕，也能感受社會的溫暖，特別結合社會資源，辦理「粽飄馨香愛徜徉」端午節關懷活動。

端節慰助活動由南投分會陳鴻銘、魏進水顧問捐款指定運用，計準備750個粽子送給63戶馨生家庭，由志工全體總動員逐一分送，並由榮譽主任委員張曉雯（臺灣南投地方檢察署檢察長兼任）、主任委員吳明賢偕同工作人員，前往慰問3戶馨生家庭。

其中許姓及林姓被害人均因車禍致重傷，而蔡姓被害人則因車禍死亡。受重傷的被害人均因車禍造成肢體障礙，不僅喪失工作能力，更因此懷憂喪志、意志消沉。

死亡的蔡姓被害人丈夫，因失去摯愛而悲傷不已。張檢察長及吳主任委員藉此機會與馨生人們閒話家常，除關懷馨生人外，也鼓勵受重傷之被害人有機會走出戶外，也同時聽取馨生人，對於犯罪被害保護業務意見，以作為未來犯罪被害人服務精進之參考。

今年上半年雖因新冠肺炎疫情肆虐全球，致諸多民眾生計受暫時性影響，但來自犯罪被害保護的溫暖，並未因此打折，南投分會長期陪伴犯罪被害人或其遺屬，適時給予支持與協助，使馨生家庭逐步走出陰霾。本分會保護志工們親手送粽，將一粒粒象徵分會的溫暖愛心，傳遞至馨生人心田，感受來自社會之關懷。

歐式風情不用出國

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