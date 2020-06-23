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向黑幫宣戰！開賭場搶魚貨經營權　南警抄「統一促進黨」虎堂逮6人　

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記者林悅／台南報導

台南市警局動員百多名警力，分持拘票10張、搜索票18張暨刑事傳票23張等兵分多路，一舉檢肅破獲以「統一促進黨」虎堂黨員吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。

▲台南市警局動員百多名警力，破獲吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局動員百多名警力，破獲吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局動員百多名警力，破獲吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊2019年1月起接獲民眾報案指稱，「統一促進黨」虎堂黨員吳姓子率旗下暴力犯罪集團成員，經常於將軍、學甲、佳里等地區流竄吸收成員，並於將軍及西港區設活動據點以眾暴寡，平日以經營天九牌職業賭場牟利，作為組織主要經濟來源，另為拓展組織勢力範圍，更介入將軍漁港之魚貨經營權，攤商如有不從即率眾施暴，藉以逼迫攤商讓渡經營權，另號召旗下成員介入將軍、學甲、佳里等地區多家特種行業、電子遊戲場及檳榔攤，以暴力砸店方式，脅迫業者按月交付新台幣2萬元不等之保護費，造成當地民眾惶恐不安，氣焰囂張，儼然成為新一代海線幫派之角頭勢力，刑大獲報後隨即與學甲分局共同組成專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦。

▲台南市警局動員百多名警力，破獲吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經過數月偵蒐，專案小組見時機成熟，6月22日向新到任學甲分局長甘炎民報告後，立即調集台南市警局新營、佳里、學甲、善化、第五等分局，計動員百名警力，兵分多路分持拘票10張、搜索票18張暨刑事傳票23張等兵分多路，一舉檢肅集團首惡目標吳姓男子及旗下幫派成員共6人到案，藉以宣示台南警方向幫派全面宣戰決心，並爭取市民們對治安的信心。

▲台南市警局動員百多名警力，破獲吳姓男子為主的暴力犯罪集團，緝獲成員共6人到案，藉以宣示向幫派全面宣戰決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方於行動中，除徹底瓦解該吳姓男子暴力集團相關組織脈絡外，並起獲棍棒、手銬、天九牌、帳冊、行動電話等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

台南市警局局長周幼偉表示，「掃蕩黑幫」為當前警察治安重點工作，警方將持續針對轄內各不法組織及犯罪集團，實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹市長黃偉哲淨化治安之決心，予市民一片治安淨土安居樂業，讓幫派無所遁形。

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