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端午節吃高鈣雪花粽、寒天冰心粽　營養、美觀又健康

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▲▼衛福部南投醫院附設護理之家營養師，與長者們一起DIY包製，營養又易消化吸收的高鈣雪花粽及寒天冰心粽。（圖／南投醫院提供，下同）

▲衛福部南投醫院附設護理之家營養師，與長者們一起DIY包製，營養又易消化吸收的高鈣雪花粽及寒天冰心粽。（圖／南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投醫院附設護理之家舉辦包粽活動，而且包的是美觀又健康的「高鈣雪花粽」、「寒天冰心粽」，讓長輩們應景，又吃的健康。

端午節即將來臨，民眾多已準備好粽子應景，一般傳統的粽子，大都糯米炒過再包滷過的五花肉、香菇、栗子及蛋黃等，雖然香Q美味，但粽子裡的糯米屬於支鏈澱粉，GI值高易影響血糖，而且糯米粘度高，吃食過量易消化不良、肚腹脹悶，甚至出現便秘等症狀。

衛福部南投醫院陳佳祺營養師表示，傳統粽子高油、高鈉、高熱量，高血壓、糖尿病、高脂血症與肥胖的患者應注意粽子的份量，急性消化潰瘍、慢性十二指腸潰瘍、膽結石等腸胃較差的患者則不宜多吃，粽子最多一天一個，並且最好選擇高纖的五穀粽，再配一盤100克的青菜或當季的絲瓜湯、竹筍湯，不僅增加飽足感、避免腸胃道不適，又能營養均衡一下。

▲▼衛福部南投醫院附設護理之家營養師，與長者們一起DIY包製，營養又易消化吸收的高鈣雪花粽及寒天冰心粽。（圖／南投醫院提供，下同）

為慶祝端午節，並配合國民健康署最新推動的「我的餐盤」，建議國人每天早晚一杯奶，今年營養師帶領南投醫院附設護理之家的長者們一起DIY包「高鈣雪花粽」。

雪花粽使用鮮奶加上玉米粉加熱糊化而成，屬於高鈣乳製品；依據國民健康署2013-2016國民營養健康狀況變遷調查結果，我國65歲以上老人，每日平均乳品攝取約0.4到0.7杯，遠遠不足建議量的1.5杯，因此「高鈣雪花粽」相當適合長者，當作點心食用以增加每日乳品攝入量。

活動也使用寒天粉凝成膠狀，再包入當季盛產的奇異果、鳳梨、火龍果等水果，包成寒天水果粽。寒天屬於海藻類植物，富含水溶性膳食纖維，能夠吸附大量水分增加飽足感，食用寒天冰心粽時可以淋些蜂蜜、煉乳，有血糖及體重控制問題者可用代糖取代，熱量低又沁涼解膩，是端午節選粽的新選擇。

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