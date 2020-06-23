海巡與華山基金會揪團同行　端節關懷轄區長者展笑顏

▲端節將屆，海巡署南部分署等單位與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，讓他們感到窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

端午節將屆，海巡署南部分署、警衛隊第五中隊官兵及替代役男主動與華山基金會前往轄區內慰問獨居長者，並準備生活物資，表達該分署關懷，希冀藉由這次行動，達到拋磚引玉效果，讓社會上更多的善心人士投入關懷弱勢行列。

▲▼量血壓、慰問長者。

海巡署南部分署與警衛隊第五中隊及華山基金會志工人員，a於20日及22日兩天，到轄區內慰問近20處獨居長者，以實際的物資援助來表達該分署對關懷。

並協助整理環境、量測血壓等，讓長者們感受到海巡弟兄最真誠的關心及幫助，發揮「軍民一家親」的溫馨氣氛，也為鄰近社區注入一份熱情，希望將來仍持續對社會盡一份心力，發揚海巡「親民愛民，聞聲救苦」精神。

南部分署表示，近年面對非洲豬瘟及新型冠狀病毒等疫情，該分署除堅守崗位，維護南部海岸的安全與警戒，防制走私偷渡與救生救難，保障國人生命財產安全外，未來也持續參與社會服務等各項活動，關懷濱海地區及需要幫助的族群，也提醒民眾若有相關事件需要援助，亦可透過海巡「118」服務專線通報，俾立即派員提供處理及服務。

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