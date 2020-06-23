連戰、馬英九、吳敦義確定不出席李乾龍餐敘　馬辦：該談的昨天都談了

▲前國民黨主席馬英九（資／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨兩岸新論述被視為與「九二共識」脫鉤，引起黨內大老不滿。因此，黨秘書長李乾龍23日晚間於新北三重家中舉辦餐敘，邀請歷任黨主席與會，溝通兩岸論述。經過統計，目前僅朱立倫、洪秀柱確定出席，連戰、馬英九、吳敦義都已正式婉拒邀約。馬辦表示，昨天黨主席江啟臣前來拜會馬英九，雙方「該談的兩人昨天都談了」。

國民黨改革委員會日前初步向黨員報告兩岸新論述，內容引起質疑走向民粹、小綠路線，更造成馬英九、吳敦義等大老不滿，更不願出席李乾龍餐敘，被解讀是不願背書。對此，文傳會急澄清，江啟臣拜會馬英九，兩人進行意見交換，江啟臣也對馬說明新論述僅是初步建議不是定案，兩人會談氣氛良好，充分溝通。

李乾龍也強調「國民黨不會拋棄九二共識，怎麼去論述而已」，黨內對於新論述沒有什麼反彈，都是外界捕風捉影，「九二共識」一定是國民黨要遵循的方向。

至於馬英九對於新論述的看法，前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，國民黨應珍視過去自己的價值，方能提供國人在民進黨之外，不同的國家路線與選擇。「九二共識」絕非2020大選國民黨失利的原因，民意如流水，國民黨必須穩定陣腳，不能把自己的優勢與價值丟掉，更不能人云亦云，魂不附體，才能說服民眾。

蕭旭岑說，「自由、民主、人權、法治」原本就是國民黨堅持的信念，馬英九年年紀念六四，向中共喊話，與兩岸交流並行不悖。反對一國兩制，更是國民黨長年的主張，這些改革委員會都有觸及，也非新意，缺少的則是重新審視「九二共識」的實踐價值，以及能為民穩定兩岸的戰略能力。

蕭旭岑表示，對於改革委員會的兩岸新論述，媒體解讀，報告中的「九二共識」已成歷史描述，也有黨內質疑，國民黨新的論述方式與民進黨形似，他建議回歸馬英九執政8年的經驗來看，或許可以找到這些問題的解答。蕭旭岑提出三點建議。

第一，「九二共識」不只是論述，更重要的是具體實踐。馬政府8年，從兩會恢復談判，簽訂23項協議，到兩岸事務機構陸委會、國台辦負責人見面，再到馬習會，都是「九二共識」的具體實踐。

蕭旭岑強調，尤其是兩岸領導人在新加坡會晤，兩架元首專機並排停機場，馬英九開記者會時桌上有總統名牌，這些就是「一中各表」的體現。國民黨希望對岸正視中華民國，馬英九任內做到了，而「做的永遠比說的重要」。

第二，「九二共識」當初是1992年由我方提出，中共接受。其「求同存異，各自表述」的精神，符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》規定，既堅持我方主權，也能與對岸平等協商，成為雙方共同政治互信的基礎。

蕭旭岑說，今天因為蔡英文執政，囿於意識形態，與中共失去互信，兩岸關係大倒退，因此採取否定與抹黑「九二共識」的方式。他質疑，「國民黨有必要隨民進黨起舞，也反過來動搖自己的信念嗎？」過去20年，民進黨在選舉失敗多次，尤其是2008年總統大選，馬英九得票率還高於今年的蔡英文，民進黨有因此質疑或檢討台獨黨綱與反中路線嗎？

第三，就是因為「九二共識」的「各自表述」精神，過去都是「我們講我們的，他們講他們的」，如果只強調近年中共如何片面表述，不提我方表述，就是落入民進黨設定好的框架，也失去原本站得住腳的立場。

蕭旭岑舉例，去年年初習近平提「兩制台灣」方案，到1月16日大陸國台辦新聞稿已還原為「求同存異、原汁原味的九二共識」。這其中有中共自我修正的部分，可惜在總統大選與「反中」氛圍中未見凸顯，更因此被民進黨扭曲誤導為「九二共識等於一國兩制」的選舉紅利，國民黨有看到這一點，卻無力回天。

蕭認為，即使如此，「九二共識」絕非2020大選國民黨失利的原因，2020大選也不是「九二共識」的公投。真正讓國民黨大敗的原因，外界已多所評論。檢討「九二共識」，並無法真正釐清國民黨失利的原因。更何況，2018年國民黨在地方選舉大勝，原因之一也就是強調「九二共識，一中各表」，不是嗎？

國民黨是最能捍衛中華民國，處理兩岸關係的政黨，「九二共識，一中各表」仍然寫在國民黨的政綱之中的兩岸政策。民意如流水，國民黨必須穩定陣腳，不能把自己的優勢與價值丟掉，更不能人云亦云，魂不附體，才能說服民眾，重返執政。

前主席連戰日前也發表聲明力挺九二共識，他認為九二共識是充滿智慧的發明，其價值不容否認抹煞，「九二共識與一國兩制是兩回事，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎。」

前主席洪秀柱也表示，九二共識不僅是中華民國憲法精神、歷史事實及國民黨「一個中國」的承諾，更創造前總統馬英九執政時期兩岸互信的基礎，「一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史」，因此國民黨更應對外界詳加說明九二共識的核心意義。

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