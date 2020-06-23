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快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨在最後一刻推人選了！徵召他出線

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▲高雄市第六選區立委候選人吳益政。（圖／翻攝自吳益政臉書）

▲高雄市議員吳益政。（圖／翻攝自吳益政臉書）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選一戰中，民進黨確定由陳其邁出線，而國民黨也在23日下午公布徵召高雄市議員李眉蓁，確定「藍白合作」破局，而24日就是登記截止日，但在最後一刻，台灣民眾黨決定推出人選，徵召高雄市議員吳益政參加補選，形成「藍綠白」三方戰局。

台灣民眾黨23日晚間發布新聞稿指出， 6日罷免案通過後，台灣民眾黨曾於聲明提及「民眾黨有責任提供藍綠之外的新論述，讓共融社會、國家治理的理念可以在高雄實踐」，經過數日尋覓各界優秀人才後，台灣民眾黨23日經中央委員會決議，正式徵召吳益政參選本次高雄市長補選，提供高雄市民藍綠之外「更好的選擇」。

台灣民眾黨指出，吳益政深耕高雄，已連任五屆市議員，並多次獲得公民團體評鑑為「整體問政品質最佳」及「問政最認真」議員，對於高雄在地議題深入研究，符合民眾黨設定「在地、優秀」候選人形象，同時，也是最能夠實踐「共融社會，國家治理」理念的候選人，因此在吳益政議員表達參選意願後，民眾黨即積極接洽，最後在認同柯文哲主席理念下，願意加入台灣民眾黨，並代表民眾黨參與高雄市長補選一役，為民眾黨深耕高雄基層跨出第一步。

台灣民眾黨主席柯文哲曾表示，「永遠要在二元對立的選項中，尋找第三種選擇的可能性」，高雄市在國民黨、民進黨輪流執政數十載的情況下，仍然有太多結構性問題欠缺解決。

民眾黨也期許，吳益政在高雄市的問政表現，有能力針對這些長年累積的弊病，向高雄市民提出專業政策，此外，吳議員長年關心高雄環境、空氣污染議題，協助尋找環境、產業、經濟、地方財政等相關解決方案，因此，我們要鄭重向高雄市民推薦吳益政，期盼這次補選，可以讓第三勢力向南挺進，高雄，需要第三個選項，才能真正改變現況！
 

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