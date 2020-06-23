超傷自尊！學校補助「無力繳交」代辦費775元　單親媽怒捐：我沒繳不起

▲有網友擔心，小朋友看到補助名稱會覺得自卑。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

養育孩子確實不是輕鬆的事，但學校這樣的做法，讓家長相當難過。一位單親媽在臉書《爆怨公社》貼文，說學校老師好意幫班上單親或弱勢兒少的家庭辦理補助，結果校方給出的補助名稱卻是「無力繳交代收代辦費」共775元，讓她受傷自嘲，「抱歉！孩子，媽媽窮，窮到775元都拿不出來給學校。」

這位媽媽文中表示，學校老師日前好意詢問家裡單親或弱勢兒少的情況，並幫忙代辦補助，結果補助下來後，孩子聯絡簿上貼的款項名稱卻是「108/2學期無力繳交代收代辦費補助-領現金」。原PO一看就傻眼，因為她根本沒有到「無力繳交」這四個字，「我們家連 #中低收入戶 都不會過，還不至於要靠補助過生活，很抱歉。」

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單親媽忍不住質疑，「我知道社會上很多人需要這775，但是你們就會讓孩子被貼上『無力繳交』的標籤嗎？」並說她拿到這775元，會轉給小額捐款，「請你們注意自己的言詞，從頭到尾我只針對名稱的部分。」原PO也表示，學校該繳的錢，她從來沒少繳過，「我單親扶養小孩沒靠過生父，謝謝各位指教。」

▲單親媽看到「無力繳交」覺得很受傷。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後單親媽直嘆，「我第一次知道學校對於代辦費補助的看法是這樣子」，但也強調自己只是抱怨，覺得這個代辦名稱讓人很受傷，「#學校願意補助家長當然是好事」、「#不過這名稱孩子回來問要怎麼解釋」。話題引發爭論後，原PO也再度更新貼文，說她只是針對名稱，希望大家保持理性，「請不要攻擊老師，老師是很神聖的職業。」

看到貼文後，許多人都相當心疼單親媽，「無力繳，感覺這名詞，好沉重」、「我懂媽咪的心情，但是現在學校做法都這樣子。有老師還會大聲跟全班說誰誰家的小孩需要補助等等」、「感覺有標籤化」、「其實就打『代辦費補助』就好。教育機關結果措辭如此沒有溫度，也是很令人傻眼」、「這個名詞的確刺耳～明明是美意的補助。」

不過也有網友建議，「我覺得實話跟孩子說啊！順便可以教導孩子，爸爸媽媽賺錢很辛苦，要懂得節省」、「照實說就好了，這沒什麼難以啟齒的，我們沒收到這條，也都跟孩子說我們家家境不是太好啊」、「沒事，我都照實跟小朋友說，媽咪沒那麼多錢。」