秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼開酸：那麼騷　網一看全心疼

▲原PO因為工作穿著，莫名在公車上遭人議論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

工作已經夠辛苦了，還要莫名被人評論穿著，心情實在很差。一名女秘書日前因為身穿短裙絲襪，被陌生阿婆評論「很騷」，令她怒氣值滿點，直接拒絕和對方搭同一班車。

「一雙美麗的高跟鞋，需要忍受多少的痛楚與痠痛，看我的腳趾就知道了。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己身為秘書，每每出差開會，就代表著公司的門面，所以都必須把自己的儀容調整到最好。

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不過她日前搭公車前往公司途中，後方幾位阿姨看到她的穿著，竟直接失禮地議論「裙子穿那麼緊」、「還絲襪高跟鞋那麼ㄏㄧㄠˊ（騷）」，讓她聽了很不舒服，直接毅然決然下車，搭下一班車前往公司。

原PO表示，她並不是覺得自己有錯才下車，而是不想讓陌生人繼續議論她，更不想與人起衝突，「尊重友善，這是對陌生人應有的態度，一開始就帶著惡意中傷的言詞態度，我看有些長輩真的越活越回去了。」

▲原PO為了工作每天都要穿高跟鞋，雙腳摩擦出許多傷痕。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

網友們看到原PO滿是傷痕的雙腳，紛紛安慰表示「她羨慕妳忌妒妳有好身材」、「要是我，就一轉頭巴下去，林祖媽不只ㄏㄧㄠˊ，還很ㄑㄧㄚˋ（兇）」、「關他們屁事」、「老太婆沒腿沒身材穿，只能講酸話過過癮了」、「努力工作的人都很棒」。

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