阿婆「斜眼殺出」插隊結帳！小7店員轉身神救援　孕婦：感恩有你

▲原PO說，她平常固定上午6時45分到超商買早餐。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名孕婦分享在超商排隊結帳，結果遇到一名想要插隊的阿婆，所幸有店員神救援，讓她直呼「小七神店員，感恩有你！」

當事人22日在「爆怨公社」臉書社團說，她平常固定上午6時45分到超商買早餐，剛開始都會被那位店員問「要不要印發票」、「要不要點數」，她都以「不用謝謝」回應，「久了，他可能認識我了，結帳的時候完全都不用講話，就完成了結帳的默契。」

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當事人表示，22日排隊結帳時，前面有人在結帳，理所當然，良好的公民還是要維持社交距離，「突然～旁側殺出了一個用斜眼看著我的阿婆，我很確定！她有看到我在等待結帳！然後就很熟練地插隊在我和原先結帳者的中間，我想這就是她平常會幹的事吧。」

▼原PO心想肚內的寶寶即將出世，就壓下怒火。（示意圖／記者姜國輝攝）

「然後心裡面一股火大有點上來了，但是想到肚子裡即將要呼吸到美好人生的寶寶，我壓下來我的怒火。」原PO心想，算了，遷就阿婆一下囉，「但.....店員即將結帳到阿婆的時候，突然轉身一個move，『小姐（指我），這邊幫妳結帳喔』。」

原PO表示，她順勢手伸得很長，「還一個不小心故意ㄏㄨㄟˇ到阿婆一下，留下一個插隊沒成功的阿婆乾瞪眼。小七神店員，感恩有你。」

對此，其他人留言直呼療癒，「這個結局很可以」、「店員有這種舉動就是爽」、「店員表示我忙不代表我盲，插隊可恥」、「店員超棒的啦。」