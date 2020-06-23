女騎士被撞「滿腿血痕」！無照男「奇葩話術」求商量　她秒報警制裁

▲女騎士被撞，腿部滿滿血痕。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

出事就要負起應負的責任！一名女騎士日前被未減速的汽車駕駛撞上，對方聽聞她要報警，立刻求饒表示自己過幾天才要考照，想要求私下解決。不過原PO當然不會姑息無照的危險行為，最後硬起來報警處理，被網友讚翻。

「這是什麼邏輯？」一名女網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示早上出門買早餐，回家途中卻被一輛車撞，駕駛則是一名中年男子。

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她表示，肇事男一聽到她要報警後，立刻跟她商量求和解。對方表示自己沒有駕照，過幾天才要去考照，若報警的話就會被罰錢，「妳想想看，如果把我被罰的錢給妳付看醫生的錢和修車的錢不是很好？」

原PO看著自己滿腿血痕，又看無照男想輕輕帶過，當然不會輕易放過對方，「已報警了。」

▲肇事男想把罰金省下，拿來付原PO醫藥費 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們大讚就是要給這種人教訓，「妳是對的」、「看醫生跟修車的錢絕對不只他的罰鍰」、「一開口就知道標準會耍賴的」、「真好笑，居然還有臉說出口」、「沒報警私了~他搞不好反過來告你肇逃~妳更衰」、「有經驗吧，很會講」、「這是兩件完全不一樣的事吧」。

此外，說到無照駕駛，日前才有網友翻出法規感慨，無照在國外被抓到幾乎都有刑事責任，在我國卻是罰錢了事。另外，網友還不滿「在捷運上喝水」的最高罰鍰甚至高於闖紅燈的罰金，好奇「捷運喝水比闖紅燈嚴重？」

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