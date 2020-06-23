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吉里巴斯「親中總統連任」　中國喜迎成功布局南太平洋…美夏威夷基地關注！

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▲▼吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年9月20日與台灣斷交的吉里巴斯，與中國建交。本月22日進行總統大選，親中派的總統馬茂（Taneti Maamau）是否成功連任，將牽動著中國或台灣在南太平洋的發展。然而選舉結果出爐，馬茂確定連任成功，象徵中國將在未來成功鞏固在太平洋的戰略位置，引發附近島國強烈關注。

綜合外媒報導，吉里巴斯的總統大選結果，馬茂以2萬6053票數勝出，並由大法官穆里亞（John Muria）宣布選舉最終票數與結論。在選舉之前，國際間相當關注的是「親中派」的馬茂是否連任成功，倘若連任成功，將象徵中國將能無虞的布局南太平洋；此外，吉里巴斯距離美國夏威夷軍事基地只有2092公里，未來地緣政治發展美方也高度關注。

外媒報導中指出，吉里巴斯大選將關係到是否繼續中國邦交、或與台灣復交，最終馬茂的獲勝，讓許多國會議員不滿其「外交轉向」與政策，甚至憤而退黨。

日前在野黨國會議員曾表示，馬茂的對手裴班努（Banuera Berina）若獲勝，可能將會與台灣回復建交。15日台灣外交部也曾表示「正在高度關注」，如今馬茂勝出，也說明中國在南太平洋勢力大增。

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