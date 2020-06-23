中國逮捕2加拿大公民1年半後起訴　美國務卿：要求北京立刻放人

▲美國國務卿蓬佩奧聲明，美國與加拿大立場一致。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天要求中國立即釋放2名被控觸犯間諜罪的加拿大公民，表示美方對於他們的案件「極度關切」。

中國檢方19日以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，將加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）提起公訴。兩人是在2018年12月被捕，被捕9天前加拿大才依美國發出的逮捕令，拘留中國電信設備巨擘華為的財務長孟晚舟。

蓬佩奧今天透過聲明表示：「美國和加拿大立場一致，要求北京立即釋放兩人。美方也反對中方利用這種不正當關押作法來脅迫加拿大。」

加拿大法院5月27日裁決，孟晚舟案引渡美國程序繼續進行，本月15日再度開庭審理引渡案，數日後便傳出康明凱和史佩弗在中國被起訴消息。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾表示，中國逮捕這2位加拿大人和孟晚舟案有關。他19日曾要求中國將兩人釋放，今天感謝蓬佩奧也提出釋放要求。

蓬佩奧表示，美方「極度關切」康明凱和史佩弗遭到中國起訴。他並要求北京允許駐中國使館人員探視兩人，因他們已與外界失聯近6個月。