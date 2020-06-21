電視台直播「新冠肺炎病患死前30分」　掙扎急救→死亡全入鏡…慘遭砲轟！

▲玻利維亞電視台直播新冠肺炎病患死前30分。（圖／翻攝自TPI.it）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球持續未減緩，累計確診人數達到876萬餘人，在歐美國家的死亡病例也呈現上升的情況。日前玻利維亞一間電視台，在晚間節目中做了「直播新冠肺炎病患死前30分鐘」的專題，完整呈現從急救到宣佈死亡的過程，引起社會、媒體界的極大批評，認為對死者及其家屬相當不尊重。

根據《TPI》報導，玻利維亞的《PAT》電視台，日前在追蹤該國新冠疫情時，在播出的《No Lies》節目中，特別做了新冠肺炎病患的診治過程，並且直播了一名病患的死前30分鐘，從醫師急救、儀器使用到最後宣告死亡，片段一播出後，立刻引起觀眾的不滿，認為病患家屬當下相當難過，然而電視台卻在旁邊完整直播，明顯心態不正確。

玻利維亞目前約有2萬多人確診，死亡病例也超過600人，醫療體系正接受著嚴峻的考驗，然而當地媒體卻在黃金搶救時間冷眼直播，節目也受到極大的批評，認為缺乏對死者家屬的尊重，甚至連同情心都沒有。玻利維亞國家監察員克魯茲（Nadia Cruz）則表示，「聳動意圖相當明顯，反覆、病態的播出急救過程，甚至最終宣佈死亡的樣貌也不遮掩的公開，令人感到憤怒」。

不少觀眾當時看到節目後，也紛紛投書到電視台，希望可以撤下節目，「若是家屬肯定會相當難過」、「媒體為了收視率都可以冷血」、「這樣的節目根本應該要抵制」、「這種片段本就不該播放，還直播！」

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