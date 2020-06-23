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疫後拚經濟！　阿里巴巴砸85億賦能合作夥伴

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▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴Alibaba集團。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

為賦能全球合作夥伴，加快疫情後的創新步伐，阿里巴巴集團22日宣布，要在本財政年度投資20億元人民幣（約合85億新台幣），透過阿里雲資源，協助合作夥伴提升數位化能力，共推新產品和解決方案。

阿里雲創立於2009年，是阿里巴阿集團的數據智能核心業務，市調機構Gartner及IDC數據顯示，阿里雲分別是全球三大基礎設施及服務（IaaS）供應商之一，也是中國大陸最大的公共雲服務供應商，可為新創企業、公共服務機構等提供雲計算服務解決方案。

共享,雲端,電腦,分享,科技（圖／視覺中國CFP）

▲大陸阿里巴巴、騰訊、京東、網易、百度等企業巨頭，積極推進與合作夥伴的服務整合。（圖／視覺中國CFP）

阿里巴巴集團表示，透過全球合作，去年阿里雲一共推出了2000多個混合雲項目，協助客戶加快數位化進程，節省數以千萬計的營運和基礎架構成本。

目前，阿里雲已經與近萬名全球夥伴合作，服務35萬多商業客戶，包括和MongoDB、英特爾、VMware、Salesforce、SAP和紅帽公司等企業合作，共同創建了500多個聯合解決方案，以滿足新零售、金融科技、製造業、媒體和娛樂等行業的需求。。

阿里雲智能銷售管理與生態發展部總經理郭繼軍說，這項投資反映了我們致力協助合作夥伴將業務與阿里雲整合，共同為全球雲產業創造更大價值。

值得注意的是，除了阿里巴巴集團積極為合作伙伴賦能，力拼疫情後的經濟復甦外，其主要競爭對手京東集團，也亦在近年積極賦能家電、零售等領域合作夥伴外，於近期6月19日分別在上海、天津與當地簽約雲數字經濟發展項目、互聯網醫療新生態項目等，加強產業布局的深度與廣度、擴張聯盟版圖。

阿里巴巴集團指出，2019冠狀病毒病大流行這等「黑天鵝」事件，無疑突顯了快速回應客戶需求的重要性，因此未來阿里雲還將引入更多獨立軟體供應商(ISV)、受管服務供應商(MSP)和系統集成商(SI)，借助其創新和技術能力，擴充自身平台上的產品和服務，使各方能迅速回應日新月異的客戶需求。

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