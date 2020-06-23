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日本更名釣魚台！中國運9偵察機「同日飛入日本海」…日戰機緊急升空

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▲▼一架中共「運9」偵察機22日飛入日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

▲一架中共「運9」偵察機22日飛入日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

中國6月以來已8次進入台灣防空識別區（ADIZ），在東海及日本海一帶也有所行動。一架共軍「運9」偵察機昨（22）日飛入日本海一帶。對此，日本防衛省緊急派出戰鬥機應對。同日，日本石垣市議會通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」。

據日本防衛省統合幕僚監部公開資料顯示，共軍「運9」偵察機從東海一帶出發，先飛過對馬島與九洲之間的空域，再飛向日本海。日本察覺後，馬上派出戰鬥機緊急升空應對。最後，「運9」偵察機遭到驅趕後，循著原路飛回東海。

▲▼一架中共「運9」偵察機22日飛入日本海。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

▲飛行路線。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部官網）

此外，日本防衛省20日發布消息，日本海上自衛隊18日下午在鹿兒島縣奄美大島東北部毗連區，發現一艘國籍不明的外國潛艇航行。NHK進一步引述防衛省知情人士判斷，該潛艇疑似來自解放軍海軍。

值得注意的是，這不是中日近期第一次在海面上交鋒，據日本共同社報導，日方已經連續68天，在釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近發現中國公務船，是2012年日本宣稱將釣魚台實現「國有化」後，最長的連續天數。

隨後，日本石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」，預計10月1日正式實施。

對此，大陸外交部發言人趙立堅強調，日方通過所謂「更名」議案，是對中國領土主權嚴重挑釁，是非法、無效的，不能改變釣魚島（釣魚台）屬於中國的事實。

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