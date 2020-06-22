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白人警臨檢導致黑人女自殺！加國暢銷作家揭開「看錯人」慘痛代價

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▲美國「黑人的命也是命」抗議活動延燒至今。（圖／路透） 

▲美國「黑人的命也是命」抗議活動延燒至今。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

美國非裔男佛洛伊德被白人警察跪壓窒息致死案，在全球掀起反種族主義浪潮，而加拿大暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）新作《解密陌生人》，創作源起恰好也與白人警察路邊臨檢非裔女性的悲劇有關。書中揭露人類預設的「識人機制」其實存在許多缺陷，小至損失錢財，大則丟了性命、危及國安，他用嶄新的視角讓人檢討，該如何理解陌生人、保護自己，今（22）日起中文版在台發行！

「佛洛伊德之死」再次挑起美國敏感的種族歧視議題，相關抗爭運動不斷，而葛拉威爾在最新著作《解密陌生人》前言提及他的寫作動機，竟也與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）息息相關！

請繼續往下閱讀...

2015年7月，美國年輕非裔女子布蘭達（Sandra Bland）被白人警官攔下，理由是她變換車道時沒有打燈號，由於警官詢問的態度無禮，雙方在臨檢過程起了衝突，最後布蘭達被逮捕，3天後，布蘭達不堪遭受不合理對待，在德州監獄中自殺。

臨檢過程的互動都被行車記錄器拍攝下來，並在YouTube 上超過百萬點擊，引發軒然大波。諷刺的是，布蘭達也是位YouTuber，她曾經在影片中提及，「黑人，除非你學會如何和白人合作，否則你在這個世界永遠無法成功。⋯⋯我敢說，就算你站著不動，乖乖向那些白人警察投降，你還是可能被殺死。」但她最終也因為警察而死。

影／「布蘭達事件」：

葛拉威爾說，「我懷疑你可能得想一想才記起布蘭達是誰。我們經過一段時間後就把這些爭議擱到一旁，然後轉移注意力到其他事。」但他不想忘記這場悲劇，因此開始尋找真實案例、心理學等各領域研究，並大量訪談相關人士，最終用引人入勝的故事筆法，寫成《解密陌生人》一書。

他試圖解構「布蘭達事件」發生的原因，「他們彼此是陌生人。如果我們願意從內心省思我們如何接近和了解陌生人──她就不至於最後死在德州的牢房。」
 
葛拉威爾認為，我們討厭別人用第一印象或隻字片語評斷自己，卻覺得「理解陌生人很簡單」，如同白人警察對黑人的刻板印象，《解密陌生人》直接道破，有時候當面與陌生人接觸，可能只會帶來偏見，讓你更難判斷這個人。

他也用熱門影集《六人行》來舉例人們評斷他人的謬誤，「我們總認為人的情緒就像《六人行》的主角一樣透明易辨，眾多研究卻無情揭露：人們其實不擅長看透人的情緒。因此電腦所做的保釋決定，甚至優於有專業素養的法官；無辜良民的反常反應，會讓自己慘遭冤枉，善於操弄情緒的高明罪犯卻能讓自己逍遙法外。」

▲▼加拿大暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）新作《解密陌生人》。（圖／時報出版提供）

▲葛拉威爾新作《解密陌生人》提到，「看錯人」的代價，小至損失錢財，大則失去性命、危及國安。（圖／時報出版提供）
 
「看錯人」的代價，小至損失錢財，大則失去性命、危及國安，《解密陌生人》深刻剖析這些人與人之間的衝突，並分享與他人相處的關鍵訣竅。該書也被選為2020年「最期待有中文版的書」之一，由時報出版取得版權，在今（22）日發行。

時報出版董事長趙政岷說，這本新作如同暮鼓晨鐘，提醒我們對陌生人的判斷，往往是錯誤而自以為是的，但這往往鑄成大錯。他感慨，對照原書出版半年後的佛洛伊德事件，「這本書宛若血淋淋的預言」。

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