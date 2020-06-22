蘇大媽被偷襲！？國法不容私刑正義南警依法查辦清水寺前暴力事件

▲台南知名人物「蘇大媽」在清水寺遭人毆打，另李、陳2名男子也發生互毆互告傷害，市警二分局均依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區清水寺，21日發生2起暴力毆人案，台南知名人物「蘇大媽」遭1名男子自後偷襲毆打其頭部，另名李姓與陳姓男子則是一言不合互毆，台南市警二分局博愛所據報立即查處，相關當事人均已提告，警方依法查處偵辦中。

「蘇大媽」於22日下午2時許，向市警二分局博愛所報案，21在清水寺前稱，遭1名男子自後偷襲毆打她的後腦部，對方得手後逃逸，博愛派出所員警到場查處時，當場告知蘇女相關權利，並調閱周邊監視器，蘇女於事後至派出所提出傷害告訴，二分局業已掌握施暴男子身分，目前正傳喚對方到案說明中。

另，21日傍晚6時許，有民眾報案稱清水寺前有2名男子互毆，二分局博愛派出所員警立即前往，惟到場時雙方已無互毆情事，經查係李姓男子與陳姓男子雙方因發生糾紛而互毆，雙方表示均有受傷，李男經119救護人員送醫就診，陳男隨後自行前往就醫，員警亦當場查證資料及告知雙方權利，並將圍觀民眾勸離現場。案發後陳男及李男已分別至博愛派出所互提傷害告訴，全案偵訊後則依傷害罪嫌函辦及違反社會秩序維護裁處。



市警二分局表示，民眾有糾紛應循合法手段表達訴求，如任意聚眾，恐違反「社會秩序維護法」第64條第1項妨害安寧秩序之虞，如跟追不聽勸阻者亦有觸同法第89條之虞；市警二分局更嚴正呼籲，國有國法，法治國家不容私刑正義，如有暴力違法情事，必依法究辦。

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