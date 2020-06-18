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連署速審蘇大媽！檢舉魔人「2年288件」引公憤　網拉布條：懇請法官加速審理

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▲蘇大媽北上苗栗開戰場，拱天宮1日就投降！貼公告「禁止進入本宮」。（圖／拱天宮提供）

記者葉國吏／綜合報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」因近年來亂入廟會、菜市場、圖書館，甚至在2016年時檢舉一對賣地瓜的清苦母子違規設攤惹議，在台南吸引不少「黑粉」。一位網友更在17日晚間拉布條發動連署，希望法官能夠針對蘇大媽的行為速審。

台南檢舉魔人「蘇大媽」日前因積欠租金，遭警方強制執行，更被台南地檢依《妨害公務罪》求處重刑。如今她四處流浪，原先從台南跑到苗栗白沙屯拱天宮玩，不過後來因頻頻滋事，成為白沙屯拱天宮公告「永不歡迎」的人物，被廟方人員要求搬離，最後蘇大媽只能再搭火車回台南安平開台天后宮，但最後也被列入黑名單。

就有網友在臉書《台南爆料公社》表示，這已是蘇大媽累積的第7張不歡迎公告，從她鬧事以來，前前後後已被玉皇宮、大天后宮、苗栗拱天宮、轉運站、大潤發、北極殿封為「不歡迎人物」。蘇大媽從2018年1月至2020年3月20日期間，檢舉或申訴員警瀆職案件共達288件。

▲▼連署速審蘇大媽。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼網友發起連署，要求法官速審蘇大媽案件。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲▼連署速審蘇大媽。（圖／記者葉國吏翻攝）

臉書社團「阿蘭粉絲團（蘇仙姑/蘇大媽）不追蹤搶先看」有網友貼出一張截圖，透露17日晚間有人舉起布條，上頭寫著「懇請法官大人！加速審理台南蘇寶蘭案件」。發起人也在臉書社團發文透露連署事宜「現場我們不會再掛上布條，只在小桌子簽名聯署即可，但請大家簽大字一點！不要小家子氣。如果不夠簽，我們可以再加長的！」

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