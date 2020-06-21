取締酒駕無假期　南警戶外聯合勤教威力巡邏展士氣

▲台南市警歸仁分局結合鄰近分局及保大、交大隊等單位，實施戶外擴大聯合勤教，展取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來疫情趨緩，台南市歸仁警分局配合警政署及市警局規劃，結合鄰近第一分局、第二分局、永康分局、保安警察大隊、交通警察大隊等單位，共計44名警力，於仁德區德糖路民安宮前廣場實施戶外擴大聯合勤教。

現場引來不少民眾側目，對於警方壯大的陣容及高昂士氣紛紛報以讚賞；勤教結束後，各單位續執行威力巡邏，繞行轄內德糖路、中正路、中山路，展現警方對於酒駕行為絕不縱容的決心。

歸仁警分局表示，酒駕案件往往造成人民生命、財產安全的重大危害，前一陣子疫情嚴竣，但轄內酒駕事故卻逆勢成長，顯見民眾雖不能至公共場所群聚，但酒後駕車的情形仍時有發生。為保障民眾生命財產安全，有效防制事故發生及遏止酒駕行為，歸仁警分局結合各單位，實施「區域聯防機制」，於轄內關廟交流道下，實施口袋路檢，並在路檢過程查獲刑案績效，深獲轄區民眾肯定。

市長黃偉哲非常重視交通安全，對於警察局及分局均耳提面命要把交通安全做好，讓人民生命財產獲得保障。歸仁警分局在此也呼籲駕駛朋友，於餐敘飲宴後，如有飲酒情形記得代叫計程車，或指定駕駛負責開車，千萬不要貪圖一時方便酒後駕車，一旦發生事故害人又害己，得不償失。

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