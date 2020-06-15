工作積極視民如親　南警方建智當選警政署好人好事楷模

▲台南市警三分局安佃派出所警員方建智，平日工作積極熱心，視民如親，獲選內政部警政署好人好事楷模。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局安佃派出所警員方建智，平日工作積極熱心，視民如親，獲選內政部警政署2020年1月至4月好人好事楷模，第三分局全體員警同感榮耀，並於6月15日警察節時機，由三分局長許坤田公開表揚。

2020年2月1日晚間，方員接獲黃姓民眾報稱其妻（患有憂鬱症）與其在電話中爭吵後，駕駛自小客車攜子（患有自閉症）外出，揚言自殺，方員馬上於轄內各鄉村道路及偏僻處所搜尋，惟皆未尋獲該車輛，經輔以警用電腦系統及擴大搜尋範圍後，順利於本市鹿耳門聖母廟旁停車場內尋獲該車輛。

方員經上前查看，母子皆在車內，惟二人均陷入神志不清、昏迷狀態，且車門遭反鎖，方員趕忙通知救護車到場，並立刻破窗救人，開門後發現，該車後座放有正在燃燒的木炭，方員趕緊將火盆移出車外，等待救護人員到場，該二人經急救後清醒。

據了解，黃妻除於車內燒炭外，另服用25顆安眠藥，並讓其子服用20顆安眠藥，員警及家屬得知後，皆捏了一把冷汗，家屬對於警方及時救援深表感激。

分局長許坤田時常於各項集會中期勉員警身在公門好修行，及鼓勵員警秉持正向態度，懷抱熱忱，視民如親，做好為民服務工作。對於方員本次能夠獲獎甚表肯定，並藉此鼓勵員警以為標竿。

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