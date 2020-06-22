陳其邁回鄉拚選戰第3天「包粽」　攤商一句話點破DPP過去市長「共通點」

記者洪正達／高雄報導

隨著陳其邁辭去行政院副院長投入高雄市長已進入第3天，競選行程幾乎從早排到晚，讓同黨民代、幕僚相當吃不消，22日一早6點帶著競選團隊爬柴山後，再前往海安宮參香順道公布第一波競選人事，下午又來到三鳳中街包粽掃街，不過一提到未來期許，攤商紛紛表示，希望未來的市長不要「吃碗內，看碗外」，無法做好做滿又到中央任職。

▲高雄市長參選人22日前往三鳳中街體驗包粽。（圖／記者洪正達攝，下同）

據了解，民進黨縱然在高雄市執政20年直到2018年，但歷任的市長從謝長廷、陳菊，都無法做好做滿，甚至連國民黨韓國瑜選前曾掛保證會做到任期結束，最後皆未付諸實現，讓市民頗為不適應。三鳳中街理事長陳玉童便指出，來到高雄市就要全力為百姓賣力，別再做一半又北上中央任官，也希望未來打算來到高雄的政治人物可以盡心盡力。

說到與攤商的互動，陳其邁表示，2018年攤商就已經挺他到現在，直到他在副院長任內也不忘初衷，當時就有中小企業主及攤商代表們找上他商量如何提振買氣，當下就決定了「夜市劵」的政策，雙方一直保持良好的互動，他也強調，三鳳中街不是為了選舉才來，而是想念他們就會隨時探訪。

▲▼攤商們最大的希望仍是高雄市長可以「做好做滿」。（圖／記者洪正達攝）

但提到三鳳中街的周邊交通，攤商們不禁向陳其邁抱怨，目前中華地下道填平後，人行道實在太狹窄，除了影響攤商及顧客的交通動線外，也讓鄰近的三民國小學童上學、放學時險象環生，希望未來的市府考量在中間多設紅綠燈及斑馬線，陳也相當認同，在當選後列入評估。

▲攤商希望陳其邁若當選市長可以解決中華地下道填平後的交通問題。（圖／記者洪正達攝）