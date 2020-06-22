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韓粉等不及了！投出心中「高雄市長第一人選」　前3名出爐票數超集中

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓粉。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨尚未選出候選人，韓粉心急如焚。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

高雄市長補選將在8月15日舉行，民進黨推派行政院前副院長陳其邁參選，他目前已著手進行拜票行程，國民黨則是尚未討論出合適人選。一名韓粉迫不及待在社團建立投票，問大家「你會讓誰參加高雄市長補選呢？」截至今日（22）上午9點30分，最高票由前高雄市府民政局長曹桓榮以107票拿下。

距離補選剩不到2個月，藍營還沒討論出候選人，但支持者們已經按捺不住，對於最終代表國民黨的關鍵人物有諸多猜測。一名韓粉就在臉書社團《百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會》發問，如果國民黨執行黨內初選，網友最希望誰代表藍營出來補選？

▲▼韓粉心中的高雄市長人選。（圖／翻攝自百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會）

▲韓粉心中的高雄市長人選。（圖／翻攝自百萬庶民紅衫軍 韓國瑜市長後援會）

截至今天上午9點30分，票數分布非常集中，最高票是前高雄市府民政局長曹桓榮，以107票大幅領先名單中其他人；第二名是10票的高雄市議員黃紹庭；第三名則是7票的國民黨不分區立委吳怡玎。

據了解，本月20日就開放高雄市長補選登記，但國民黨遲遲沒動作，這令支持者看得十分著急。韓粉「一柱擎天姐」看不下去開出第一槍，20日已到高雄市選委會完成領表程序，21日也在藍營議員詹江村的直播留言公開說明，自己參選關鍵就是要逼國民黨拿出勇氣，連她都勇敢站出來，希望國民黨也早日推派出人選應戰。

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關鍵字：

韓粉高雄市長補選陳其邁國民黨曹桓榮

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