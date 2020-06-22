快訊／陳其邁競選總部人事曝光！「白眼女神」黃捷不在第一波名單內



▲陳其邁宣布競選總部人事。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

積極投入高雄市長補選的民進黨籍參選人陳其邁，競選活動一場接一場，22日一整天行程滿滿，除了一早登柴山，還到內惟廟品嘗肉燥飯，以及至海安宮參香，並公布競選團隊人事；其中「農夫農婦」們關心的新境界文教基金會副執行長吳怡農，擔任青年及國際事務顧問，不過「白眼女神」高雄市議員黃捷則沒有在第一波公布人事名單內。

▲陳其邁宣布競選總部人事。（圖／記者吳奕靖攝）

陳其邁22日公布競選總部人事，名譽主任委員為張俊雄、榮譽主任委員為管碧玲、主任委員由許立明擔任、總指揮為余政憲、總幹事為趙天麟、執行總幹事為康裕成；而所有黨籍立委則擔任副主任委員，「責任區」扮演所屬選區與競總的溝通橋樑。

發言人部分，將由執行總幹事康裕成帶領，由年輕一輩黨籍市議員高閔琳、邱俊憲、黃文益、林智鴻，以及民進黨中央網路社群中心主任廖泰翔組成；競選總部方面，目前正加緊進度，預計將於近期正式對外運作。

而「農夫農婦」們關心的新境界文教基金會副執行長吳怡農，因工作重心在台北，因此擔任青年及國際事務顧問，將在海外的觀察和經驗，提供給競選團隊。不過外界關注的「白眼女神」高雄市議員黃捷則沒有在第一波公布人事名單內，不過名單也會有第二波，不排除超越黨派；關於智庫、後援會及其他競總幹部人事，一旦確定也會向外界報告。

民進黨高雄市長候選人陳其邁競選總部人事：

●名譽主任委員：張俊雄

●榮譽主任委員：管碧玲

●主任委員： 許立明

●副主任委員：李昆澤、林岱樺、邱議瑩、邱志偉、許智傑、劉世芳、賴瑞隆、趙天麟、郭玟成、顏文章、余政道、林進興、黃昭輝、邱永仁、余玲雅、尤 宏

●總指揮：余政憲

●總幹事：趙天麟

●執行總幹事：康裕成

●副總幹事：由黨籍市議員擔任

●發言人團隊：林智鴻、黃文益、高閔琳、邱俊憲、廖泰翔

●青年及國際事務顧問：吳怡農