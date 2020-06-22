韓國瑜以「滷肉飯」打天下　陳其邁也吃起來！女粉拿「罷韓通知單」要簽名

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

積極投入高雄市長補選的民進黨籍參選人陳其邁，22日一早登柴山，還到內惟廟品嘗肉燥飯，以及至海安宮參香，並公布競選團隊人事；陳其邁此次競選行程除了掃市場與「賣菜郎」韓國瑜較勁，也到了廟口品嘗肉燥飯，與當時韓國瑜「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」接地氣的行程，有不少相似之處。

▲陳其邁至內惟廟品嘗肉燥飯 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁至內惟廟品嘗肉燥飯 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於2018年時，韓國瑜喊出靠「一瓶礦泉水、一碗滷肉飯」打天下，勝選高雄市長，如今陳其邁為了更接地氣，也排了不少庶民風格的行程，盼能擄獲高雄市民的心，22日一整天行程滿滿，一早登柴山，還到內惟廟品嘗肉燥飯，搭配味增湯，展親和形象。陳其邁邊吃還邊笑說自己不太敢肥肉，是想吃又不敢吃，因為要瘦小腹。

▲女粉絲拿罷韓投票通知書給陳其邁簽名 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，還有女粉絲拿著兩張「罷韓投票通知單」上前給陳其邁簽名，還寫下大大的「great！」，粉絲表示很開心，這是歷史文物，陳其邁還對她說怎麼還留著，自己則回應：「留著作紀念」。

▲女粉絲拿罷韓投票通知書給陳其邁簽名 。（圖／記者吳奕靖攝）