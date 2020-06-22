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藍營24日要公布補選人手？江啟臣南下整合…面對鏡頭低調快閃

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▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨將派出何人參戰高雄市長補選，江啟臣仍未鬆口。（資料照／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市長8月15日即將展開補選，選委會已提供參選人登記，不過國民黨內部有許多人表態，至今仍未推舉出參選人，黨主席江啟臣、秘書長李乾龍為此南下整合。李乾龍指出，近日會推舉出人選，參戰補選之戰。

將啟臣、李乾龍21日南下高雄，前往高雄市前議長許崑源的靈堂弔唁，但行蹤低調，被問及要派出什麼人選參戰高雄市長補選，僅低調回應「謝謝」就離開。

事實上，高雄市長補選登記20日已經開跑，但至今還沒有人登記，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，國民黨有許多人表態，但仍沒有確定人選。

▼江啟臣南下到許崑源的靈堂弔唁，被問及補選人選，只回應「謝謝」就快步離開。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 連勝文 曾銘宗 柯志恩 李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

至於其他政黨的反應如何？民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥說，仍要看國民黨的動向，若人選無法讓外界認同，黨內會再研議，是否派出人選參戰。

親民黨高雄市議員吳益政則說，若國民黨、民眾黨都沒有推出人選，他就有可能參加，「我內心是準備好了。」

根據《中央社》報導，藍營高雄市議員童燕珍受訪時曾說，有傳言「江啟臣24日要公布人選」，但江啟臣沒有鬆口，也沒有向他們談到任何補選布局。

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