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台南2男教練性侵3男學生！議員總質詢驚爆　教育局：解聘通報全國不錄用

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▲台南市議員林燕祝議會質詢中，揭露南市1所國中2名男教練，藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員林燕祝議會質詢中，揭露南市1所國中2名男教練，藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南再傳狼師性侵案，市議員林燕祝22日在市議會總質詢時，指台南市1所國中2名男教練，藉著學生住宿學校的機會，性侵害3名男學生；教育局表示，事發後已將2名教練列為不適任教師，並通報全國不錄用。

台南市校園性侵害案件層出不窮，林燕祝在議會總質詢時驚爆，1所國中發生2名男教練涉嫌性侵3名男學生事件，並質詢教育局長鄭新輝，是否有妥善處理這該案。教育局長鄭新輝表示，此案被發現之後，校方與教育局調查之後迅速處理，將2名老師解聘，並通報全國不適任教師系統，後續也協助家長提告，並對學生進行心理輔導與性平宣導。

林燕祝表示，這2名教練負責帶學校體育隊學生，2教練有喜愛同性的傾向，這方面都予以尊重，但是在學校宿舍裡，2人不僅睡在同一間房間裡面，且從去年進入學校以來，利用學生住宿學校的機會，對2名國中男生又親又抱，還摸下體，兩名學生覺得不舒服，而向導師透露此事，才在今年4月爆發全案。事後學校追查又追出另1名也是體育隊的學生，因為住宿學校，而與其中1名教練有口交的行為。3名學生中只有2名受害學生家長提告，另一名家長因家境貧困無力負擔相關訴訟費用而未提告。

林燕祝說，最近她親自處理的3件兒少性侵案案件，分別是11歲性侵7歲孩子案、被判刑9年的狼叔案、同性教練利用權勢要求弱勢低收學生口交案，孩童歷經種種煎熬，宣示要守護學童的教育局出面處理了嗎？事實是，口交案其中1名受害孩子，單親父親又癱瘓，教育局沒出面，反而全部是由學校出面募款協助孩子打官司。

林燕祝表示，該案目前查出有3名男學生受害，但當時住宿在學校的有30多名學生，其他學生家長也都很擔心自己的孩子是否也受到狼師性侵，教育局應全面清查。

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