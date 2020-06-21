臉書被盜生誤會！桃園女負氣離家失聯家人急死　台東民宿找到了

▲員警在民宿老闆陪同下前往住房探詢，終於找到通報協尋的林姓女子。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

桃園一名林姓女子因臉書帳號遭人盜用後貼文引發網友誤會，家人又不諒解其處境，6月14日下午未留隻字片語，獨自騎機車離家出走，自此失去聯繫，家人十分擔心，至轄區派出所報案協尋。

警方隨即通報各地警察機關協助找尋，在協尋過程發現該名女子16日下午曾在屏東縣枋寮鄉隆山路ATM提款，並向金融機構之保全人員表示想繼續騎機車沿海線前往東部，神情顯得相當疲倦。

透過各縣市警察局橫向聯繫通報，台東警分局也運用車辨系統查出該女子17日晚間行蹤出沒在卑南鄉龍泉路段，於是溫泉派出所立即派員訪查轄內各家溫泉飯店，並在其中一間民宿老闆口中得知該女子17日當天下午入住該民宿，目前正在民宿房間裡休息，因此員警在老闆陪同下前往探詢，並終於順利找到通報協尋的林姓女子，結束一場橫跨半個台灣的失蹤驚魂記。

據了解，該女子因為臉書帳號疑似遭人盜用隨意貼文引發誤會，向家人表述卻無法獲得諒解，導致她心理承受巨大壓力、情緒低落，才會不告而別獨自騎著機車從桃園南下經過屏東再輾轉到台東散心。

▲家屬從桃園來到台東將她接回時，林女淚水奪眶而出，一家人順利團圓並頻頻向員警道謝。

員警尋獲林姓女子時，林女表示身體不適，員警立即協助送往醫院就診並通知家屬。18日清晨家屬從桃園來到台東將她接回時，林女終於按耐不住壓抑的情緒，淚水奪眶而出，一家人因為在員警幫助下可以順利團圓，頻頻向員警道謝。

台東警察分局表示，員警接獲緊急協尋人口通報，深切體會失蹤者家屬焦急難安與無助、期盼的心情，會以同理心積極協尋為民服務，希望盡速找到失聯民眾，讓家屬卸下心中的擔憂，也呼籲家人之間應多互相包容體諒，雙方耐心溝通，以化解不必要的摩擦。

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