女移情別戀…男在臉書貼「她四處和人睡」　前女友怒提告

▲桃園市陳姓男子不滿女友移情別戀還與新歡同居，不但潛入屋內偷拍還冒用前女友名義在臉書貼文「我是不要臉的女人、懷疑自己有性病」挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子與葉姓女子為男女朋友關係，今年初感情變淡分手，葉女還另結新歡，陳男於今年3月間潛入葉女住處，看見葉女與新歡同床共眠，以手機拍照被發現後潛逃，後來又在葉女臉書貼文「我是個不要臉的女人，四處與他人睡，我懷疑自己有性病…」等語中傷葉女名譽，桃檢20日偵結依侵入住居罪、妨害秘密及誹謗等罪嫌將陳提起公訴。

檢警調查，41歲的陳姓男子與葉姓前女友分手後心有不甘，認為自己為葉女花了很多錢，葉女最後還藉故分手且另結新歡，今年3月5日凌晨1時許潛入葉住處，查出葉女和新歡同床共眠，以手機拍攝2人同睡照片，因發出聲響且友閃光燈照射，葉女心歡陳姓男子被驚醒，驚覺陳男闖入偷拍，陳趕緊跳窗逃逸。

陳後來更變本加厲，以葉女名義在臉書貼文，上傳葉女與男友同床共枕照片，還PO文說「請大家注意這個人，年紀輕輕騙許多人錢，還四處跟人睡，大家要小心，我很懷疑自己是不是有性病…」等語中傷葉女名譽，葉女獲悉後報警提告。

檢警偵訊時，陳男辯稱，葉女之前要他買生活用品，並要他於後巷喊葉女，若沒回應，就把東西直接拿到2樓曬衣間，拍攝照片當天，他買了葉菜類、床單給葉女，離開時，看到葉女與新歡睡在一起，覺得很生氣才拍攝照片，辯稱沒有把照片PO上臉書。

檢方認為陳男避重就輕，警方檢具臉書截圖、照片，葉女更指證歷歷，桃檢20日偵結依侵入住宅、妨害秘密與誹謗等罪嫌將陳男向地院聲請簡易判決處刑。

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