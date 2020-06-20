▲ 臉書遭盜帳號心情低落，桃園女負氣離家騎車500公里到台東散心。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

桃園一名林姓女子14日下午未留隻字片語便騎機車離家且失去聯繫，家人報案後通報各警察機關協助找尋，協尋過程發現該名女子16日下午曾在屏東縣枋寮鄉某ATM提款，並向金融機構之保全人員表示想繼續騎機車前往東部，透過各縣市警方橫向聯繫通報，台東警分局用車辨系統查出該女子17日晚間行蹤出沒在卑南鄉龍泉路段，派員訪查各民宿飯店，終找到林女。

據了解，該女子因為臉書帳號疑似遭人盜用隨意貼文引發誤會，向家人表述卻無法獲得諒解，導致她心理承受巨大壓力、情緒低落，才會而別獨自騎著機車從桃園南下經過屏東輾轉到台東散心。而員警尋獲並主動關懷該名女子表示自己早已身體不適，員警立即協助送往醫院就診並通知家屬。18日清晨家屬從桃園來到台東將她接回時，林女終於按耐不住壓抑的情緒，淚水奪眶而出，一家人也在員警幫助下可以順利團圓，因而頻頻向員警道謝。

▼ 台東警分局用車辨系統查出該女子17日晚間行蹤出沒在卑南鄉龍泉路段，派員訪查各民宿飯店，終找到林女。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東警分局表示，員警接獲緊急協尋人口通報，深切體會失蹤者家屬焦急難安與無助、期盼的心情，會以同理心積極協尋為民服務，希望儘速找到失聯民眾，讓家屬卸下心中的擔憂，也呼籲家人之間應多互相包容體諒，雙方耐心溝通，以化解不必要的摩擦。

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