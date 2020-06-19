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蘋果五度打槍臉書！　拒絕「Facebook Gaming」進軍iOS平台

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▲Facebook Gaming,串流遊戲。（圖／Facebook）

▲FB自家的串流遊戲平台「Facebook Gaming」。（圖／Facebook）

記者謝仁傑／綜合報導

FB建立了一個具有專用的社交網路和直播遊戲過程的完整遊戲平台「Facebook Gaming」，不過蘋果再次拒絕FB在App Store上架Facebook Gaming。FB自2月以來一直試圖在App Store上架Facebook Gaming，然而卻一直沒有成功。

外界認為，Facebook Gaming在平台內部提供了自己的遊戲，可能是導致蘋果不批准App上架的主要原因，App Store不允許第三方應用程式作為單獨發行的遊戲平台。若蘋果允許其他公司在iOS平台上建立自己的遊戲商店，自家的App Store和Apple Arcade業務肯定會受到影響，這樣一來也等於是在幫競爭對手抬轎，肯定會讓蘋果損失相當多的獲利。

iOS平台的App Store是蘋果用戶購買遊戲和其他應用程式唯一的官方核准管道，去年創造了約150億美元（約新台幣4,500億元）的收入。

然而，蘋果同時因限制App Store的商業模式而被指控違反「反托拉斯法」。據報導，Facebook Gaming至少已遭蘋果打槍了5次，但FB仍在努力嘗試打進iOS平台。

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