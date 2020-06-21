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租豪宅偷歡女經理…副總裁爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女」氣炸

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▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲人妻控訴，任職證券公司副總裁的丈夫，與女經理搞婚外情，還把私生女戶籍遷至婆家，崩潰求償。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

任職於某證券公司副總裁魏姓男子與楊姓女經理發生婚外情，不但產下一女，還在北市租下一間房屋當作兩人「愛的小窩」方便約會，此舉令魏妻相當不滿，決定向兩人求償800萬元民事賠償，不過台北地院審酌後，判魏男、楊女賠80萬元。

魏妻主張，她與魏男結婚6年，共同育有一子，兩人本來感情和睦，而2016年間魏男突然性情大變，即便她積極求助婚姻諮商，仍遭魏男敷衍對待，孰料，2018年5月時，她相約魏男在外商談家務事，楊女竟與魏男一起現身，她在這時才知道，丈夫其實於2016年起便假藉職務之便，與楊女約會，甚至生下一女。

魏妻再進一步了解後，更發現魏男在外租房只為了與楊女約會同居，而魏男收入都交給楊女，甚至將私生女戶籍遷至婆家附近的幼兒園就讀，讓婆婆方便照顧，兩人出雙入對，楊女與婆家又有親密互動，對此，魏妻認為她與兒子權益受損，精神上受有莫大痛苦，決定求償。

魏男辯稱，他的確與楊女有發生關係，因而產下一女，但私下沒有太多往來，是妻子誤會，另外他與妻子是奉子成婚，兩人早已因相處適應問題不合，2016年間就談離婚，不能僅以外遇作為婚姻圓滿遭破壞的全部原因，即便有造成妻子精神損害，賠償也應該要酌減。

楊女則說，她與魏男是公司聚餐後，一時酒後意亂情迷發生關係，才會產下一女，後續的往來僅是魏男為盡生父責任，並沒有要刻意影響魏的家庭，目前也離開任職公司，對於魏妻主張一事，認為一切只是「主觀臆測」。

刑事部分，兩人於通姦除罪化之前，台北地院於去年7月就依通姦、相姦罪分別判魏男、楊女有期徒刑各3個月，民事部分則因有上述刑事判決結果，台北地院審酌兩造身分地位、經濟狀況後，認為魏男、楊女應連帶賠償80萬元為適當，全案上訴中。


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