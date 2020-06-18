24歲鮮肉「3度激情糾纏」人妻！她自爆：有肉體關係…14天辦公室戀情下場曝

▲台北男激戰人妻同事，下場要賠50萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿宏（化名）與女同事小妍（化名）發生婚外情，2人還去開房間，人夫得知後氣炸，一狀告上法庭，向阿宏求償。台北地方法院勘驗各樣事證後，判阿宏應賠償人夫50萬元，可上訴。

人夫主張，2013年與妻子結婚，婚後育有一個小孩，沒想到24歲的阿宏明知妻子已婚，2018年12月起竟仍與妻子有超出一般同事、友人關係的交往，2019年3月起至7月間3度開房間。他得知戴綠帽後，精神大受打擊，因而要赴精神科諮詢，阿宏事後又否認犯行，讓他決定提告求償精神撫慰金60萬元。

阿宏則辯稱，他與小妍是同事沒錯，他也知道對方已有老公，雖然2人2019年7月間有一起去開房間，但沒有超越友人關係的男女接觸、交往。但法院勘驗人夫提出的影片發現，阿宏曾經向人夫坦承，有與小妍發生辦公室戀情還有接吻，時間約2星期左右，還向人夫道歉，之後又在小妍的面前，再度坦承交往、接吻，並二度向人夫道歉。

小妍也曾在丈夫的逼問下坦承因自身欲求不滿、無法抵抗誘惑，三度答應阿宏邀約性行為；與夫妻倆同住人夫的阿姨則透露，小妍曾向她坦承，有與阿宏談戀愛，「之後有肉體的關係」，小妍在家也會一直講電話、上網，之前都沒有這樣的行為，讓她感到相當詫異。

台北地方法院勘驗各項事證後，不採信阿宏稱「道歉當天是開玩笑」的說詞，判阿宏應賠償人夫50萬元，全案仍可上訴。

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