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小孩慶生等不到…媽媽找小王狂嗨3天2夜　法院判賠人夫4萬元

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▲▼生日,蛋糕,蠟燭,慶生。（圖／pixabay）

▲2個小孩想替媽媽慶生卻等不到人，先生一查才發現妻子與小王已往來3月，氣得提告。（示意圖／pixabay）

記者羅志華／台北報導

林姓人妻從事業務後於2019年8月間，便經常以朋友聚會為由在外過夜，甚至在10月時提出離婚，先生不明白妻子怎麼了，安排12月8日跟2個小孩一起替她慶生修補關係，不料林女竟在外從7日一路玩到9日晚間才回來，直到先生看到林妻與黃姓小王的親密照，才驚覺頭頂一片慘綠，對2人提告求償80萬元，北院日前判林妻與黃男應賠4萬元。

先生控訴，妻子自2019年8月底到12月初，共在外過夜、半夜出門「找朋友」18次，12月時說好要慶生，竟放生2個小孩在家等不到媽媽，回家後又不願給個交代，他一氣之下查看妻子手機，才發現妻子與黃男在多張照片中牽手、依偎，2人合影的甜蜜神情，更讓他不得不面對頭上的綠帽，對2人提告求償80萬元。

林妻表示，她與黃男是國中同學，2人失聯多年才在臉書上重逢，2人接觸除了業務上往來外，出遊也僅止於普通社交，且原本說好提前1個禮拜慶生，先生當時卻以加班為由取消，之後她與先生冷戰，就沒再提慶生計畫；而因黃男稱女兒與她同一天生日，她才和黃男一家夜唱，再由黃男的姊姊送回娘家，隔天和黃男到宜蘭散散心後就回家了，沒做甚麼踰矩的事情。

黃男表示，林女對新業務工作較為不熟，時常向他請教，2人於2019年9月至12月間有吃過幾次飯，他得知林女婚姻生活不愉快，也勸她多和先生溝通，慶生當天唱完歌請姊姊送她回家，隔天2人再到宜蘭散心，且照片中他們衣服穿得好好的，也沒甚麼不雅動作，並沒有侵害配偶權。

法官認為，林女與黃男互動親密、已超過一般社交程度，且林女也曾向先生認錯「我對不起你」、「不想我媽知道」，坦承3個月期間有對不起先生，但先生提出的證據，仍不能證明林女與黃男通姦，考慮先生在科技業上班、月薪11萬，林妻月薪3萬，黃男月薪4萬、名下財產1000餘元，判林女與黃男應賠4萬元。

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