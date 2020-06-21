搶看「上帝金指環」嘉義市塞爆！　頂34°C高溫...帳篷、野餐墊鋪滿公園草地

▲嘉義市北香湖公園，民眾聚集等待日環食現身。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／嘉義報導

夏至日環食今天登場，若錯過這次，此生在台灣再也看不到，嘉義市北香湖公園一早就聚集了來自全台各地的民眾，共同期待下午16點13分到16點14分日環食食甚，見證上帝金戒指的光輝。今天嘉義市區人車塞爆，不僅機車出租一車難求，在公園裡民眾耐著34度的高溫，出動帳篷、野餐墊卡位，有民眾笑說，這次人潮是平時的100倍、甚至1000倍之多。

為了迎接天文奇景日環食現身，嘉義市政府舉辦「主場在嘉義，金環閃諸羅」活動，在北香湖公園設有天文闖關活動市集、觀日望遠鏡區，更請到科博館館長孫維新教授，現場帶領民眾觀日。

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▲▼34度高溫下，民眾出動帳篷、野餐墊等待日環食。（圖／記者賴文萱攝）

就有網友在PTT上爆卦，「整個市區都是車，大家不要再來了啦！現在是進退兩難了，有沒有好心的鄉民指點一下，該去那裏吹冷氣看日食。」該篇PO文引來許多鄉民紛紛留言，「一輩子只會一次啊」、「池上也是」。

▲嘉義市北香湖公園日環食。（圖／記者賴文萱攝）

在北香湖公園現場，許多民眾帶著一家大小全出動公園等待日環食，也有許多童軍團、社團等在諾大的公園裡分散進行闖關活動。來自台中的陳小姐說，最近就聽到很多關於日環食的報導，所以一早8點多就從台中出發，來之前就在網路上購入日環食眼鏡，小孩自己也帶了上課老師教學的濾光片，非常期待等等能夠親眼一睹奇景。

公園民眾笑說，這麼大的公園平常都沒有這麼多人來過，今天的人潮大概是之前的100倍、甚至1000倍之多，非常難得。

▲▼等待日環食的過程，攝影迷也不浪費時間，多次練習試拍。（圖／記者賴文萱攝）

從台南衝上來的邱姓大學生平常就接觸攝影，這次難得台灣就能看見日環食，也特別跟相機店租高階鏡頭，並用厚紙板自製濾光片，前幾天也練習試拍太陽，做好萬全準備等待日環食現身。

▲▼嘉義北香湖公園，有爸爸在現場趕時間製作觀測箱。（圖／記者賴文萱攝）

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