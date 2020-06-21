萬人瘋搶食扇看日環食！天文館大喊別緊張　人潮如跨年擠爆超商險釀衝突

▲在台北天文館看日環食直播的民眾擠爆，發放觀測扇子的區域也大排長龍。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

天文盛事日環食今（21日）下午2點48分起陸續降臨台灣部分縣市，台北市立天文館免費發放萬支食扇供民眾觀看，室外更準備了十大台超級望遠鏡讓民眾一窺被稱為「上帝的金戒指」的日環食，只是人潮比預期多到爆，大家瘋搶食扇，讓館內同仁不停拜託大家不要緊張，每人一定都能拿到。

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▲民眾排隊入場參加台北市天文館日環食解說活動。（圖／記者許展溢攝）



天文館說明，下一次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，要等到將近200年之後的2215年了，今天特別舉辦日食觀測活動。超多人不顧大太陽猛烈照射，在室外排起看不到盡頭的隊伍，就是要拿到食扇。只是人多到爆，讓天文館同仁在館外拉高聲量，不停拜託大家不要緊張，一定都可以拿到，不用搶著排到人擠人，真正最精彩的時刻是在下午3點多，結束約5點半，不需要都搶在同個時段，月亮會會慢慢的蓋過太陽，變成一彎眉月，相當特別。

天氣太熱，大部分民眾不是撐著傘，就是利用食扇吹涼，天文館外3間便利商店更是擠爆店面，想要買東西、飲料吃喝至少要排隊等上15分鐘以上，還有人插隊，讓民眾氣得大罵，險爆衝突，超多人直說太扯，根本是跨年才會有的畫面，沒想到日環食的威力和魅力這麼大。

▲天文館附近便利商店人潮擠爆，有人因插隊現場險爆衝突。（圖／記者許展溢攝）



全台有10個縣市能看到日環食，彰化以北、台南以南等縣市能觀賞到的是日偏食，觀看時間最久的是在嘉義，可以看到像戒指造型的日環食時間預計長達58秒，嘉義市下午2點49分開始初虧，環食開始是下午4點13分40秒，食甚是4點14分08秒，環食結束在4點14分38秒，等到復圓為下午5點25分50秒，整個過程約2小時36分33秒。



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