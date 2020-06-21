圖輯！近百民眾塞爆金門同安渡船頭　日環食奇景像戒指閃耀

▲從金門看日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／金門報導

被稱為「上帝的金戒指」的天文奇景日環食，今（21日）下午登場。離島是台灣最早可觀測到日環食的地方，為了觀測難得一見的日環食奇景，金門同安渡船頭也湧現大量人潮，數十名民眾站在橋上拍攝，與澎湖觀測到太陽從右邊開始慢慢缺口不同，金門的初虧現象則是從右下方開始。

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▲▼金門日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾塞爆金門水頭碼頭追日還食。（圖／記者呂佳賢攝）

錯過就要再等195年的日環食奇景掀起全台民眾追日潮，本島各地都湧入數千、數萬民眾到觀測點欣賞，金門同安渡船頭下午湧入近百人潮，攝影族塞爆橋上卡位，還有民眾攜家帶眷一起朝聖。

▲金門當地民眾紛紛走出戶外觀測日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金門日環食初虧景象。（圖／記者呂佳賢攝）

從金門觀測到的日環食初虧從太陽右下方開始慢慢出現，隨著月亮漫漫遮擋，讓太陽慢慢呈現下弦月的形狀，讓所有人屏息以待「上帝的金戒指」出現。

大約金門當地時間下午4點11分左右，經典的「上帝的金戒指」日還食食甚出現，金色光圈在最外圍閃閃發亮，美麗景象讓所有在現場驚呼。

▲從金門看日環食初虧宛如金色下弦月。（圖／記者呂佳賢攝）

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至台東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲金門日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）