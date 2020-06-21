　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圖輯！近百民眾塞爆金門同安渡船頭　日環食奇景像戒指閃耀

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼金門日環食食既。（圖／記者呂佳賢攝）

▲從金門看日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／金門報導

被稱為「上帝的金戒指」的天文奇景日環食，今（21日）下午登場。離島是台灣最早可觀測到日環食的地方，為了觀測難得一見的日環食奇景，金門同安渡船頭也湧現大量人潮，數十名民眾站在橋上拍攝，與澎湖觀測到太陽從右邊開始慢慢缺口不同，金門的初虧現象則是從右下方開始。

▲▼金門日環食食既。（圖／記者呂佳賢攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼金門日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼金門日環食食既。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼0621金門日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾塞爆金門水頭碼頭追日還食。（圖／記者呂佳賢攝）

錯過就要再等195年的日環食奇景掀起全台民眾追日潮，本島各地都湧入數千、數萬民眾到觀測點欣賞，金門同安渡船頭下午湧入近百人潮，攝影族塞爆橋上卡位，還有民眾攜家帶眷一起朝聖。

▲▼0621金門日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金門當地民眾紛紛走出戶外觀測日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼0621金門日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金門日環食初虧景象。（圖／記者呂佳賢攝）

從金門觀測到的日環食初虧從太陽右下方開始慢慢出現，隨著月亮漫漫遮擋，讓太陽慢慢呈現下弦月的形狀，讓所有人屏息以待「上帝的金戒指」出現。

大約金門當地時間下午4點11分左右，經典的「上帝的金戒指」日還食食甚出現，金色光圈在最外圍閃閃發亮，美麗景象讓所有在現場驚呼。

▲▼0621金門日環食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲從金門看日環食初虧宛如金色下弦月。（圖／記者呂佳賢攝）

環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至台東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

▲▼金門日環食食既。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金門日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

ET快訊
香港嫁來台灣！人夫曬辣妻照「假日陪我跑UberEats」3萬
哥哥神隱14天…金與正小公主變大魔王！北韓內部曝：金正恩壓力
金門日環食美照曝光！像戒指般閃耀三連拍　民眾擠爆水頭碼頭
最美畫面曝光！「上帝金戒指」完美降臨嘉義上空　16:14食甚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵宿舍冷氣壞掉！他傻眼「維修等兩周」...新住處床墊、棉被滿毛髮

邀女同事衝嘉義看日環食！他笑「開始期待了」　真相爆心酸...網：不忍噓

澎湖超珍貴10秒「上帝的金戒指」奇景　網友哀號：一瞬間就沒了！

邊境開放？　「單獨區域列入考慮」陳時中：防疫觀念不能鬆懈

圖輯！近百民眾塞爆金門水頭碼頭　日環食奇景像戒指閃耀

快訊／最美畫面曝！「上帝金戒指」完美降臨嘉義上空　16:14食甚光芒美爆了

因應民怨！蘇花改調整高低速限70~50　首日平均車速63~71公里

不熟同學結婚！她狂被情緒勒索參加：我籌備很用心　眾人一看拳頭硬了

從香港嫁來台灣！人夫曬辣妻照「假日陪我跑UberEats」　3萬人瘋讚：超羨慕

炎炎夏日跟著阿中部長迺菜市　台電台南區處和您漫步吃美食！

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

台鐵宿舍冷氣壞掉！他傻眼「維修等兩周」...新住處床墊、棉被滿毛髮

邀女同事衝嘉義看日環食！他笑「開始期待了」　真相爆心酸...網：不忍噓

澎湖超珍貴10秒「上帝的金戒指」奇景　網友哀號：一瞬間就沒了！

邊境開放？　「單獨區域列入考慮」陳時中：防疫觀念不能鬆懈

圖輯！近百民眾塞爆金門水頭碼頭　日環食奇景像戒指閃耀

快訊／最美畫面曝！「上帝金戒指」完美降臨嘉義上空　16:14食甚光芒美爆了

因應民怨！蘇花改調整高低速限70~50　首日平均車速63~71公里

不熟同學結婚！她狂被情緒勒索參加：我籌備很用心　眾人一看拳頭硬了

從香港嫁來台灣！人夫曬辣妻照「假日陪我跑UberEats」　3萬人瘋讚：超羨慕

炎炎夏日跟著阿中部長迺菜市　台電台南區處和您漫步吃美食！

蔡英文針對「偏鄉教育不均」提出解方　不再只有單一教材

阿Sa曬老爸年輕帥照！　撞臉鄭伊健、李小龍…「中長髮+高冷眼神」網嗨翻

10天227人確診！　北京：大學生9月難返校、中高考方案待規劃

台鐵宿舍冷氣壞掉！他傻眼「維修等兩周」...新住處床墊、棉被滿毛髮

董至成推「球狀蛋糕」慶生...胡瓜臉綠　一切泡沫噴飛全場逃

不斷更新／猿象皆三上三下　首局兩隊0比0

汕頭火鍋才不是最夯！高雄上半年美食TOP 10　南部燒肉扛霸子入榜

林飛帆反對監院人事案挫蔡英文威信？　徐國勇：我不方便替黨發言

她剁下老媽頭顱　「拋物線丟進鄰居家」4歲姪子全目睹…仍嘴硬法官：我沒錯！

大熱天攀下陡峭山崖釣魚　釣客返程熱中暑暈倒！警消攀繩救人

眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

生活熱門新聞

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

錯過等下輩子！日環食今午登場

「上帝金戒指」16:10起降臨10縣市

女兒「胎內記憶」曝挑選媽媽條件！結局神轉笑噴

趕出門抓手機　公司一撈「螢幕不會動」糗炸

方向燈壞了！枋寮路上「駕駛罕見舉動」被讚爆

日環食夏至登場！　「最佳觀賞3地點」出爐

國中妹左耳爆癢！耳道竟爬滿雪白斑紋

日人愛吃生蛋拌飯　網點破「台灣不流行」關鍵

不用等195年！嘉義頂樓「天天看日環食」

上帝金指環登場！現場民眾驚呼：天狗開吃

更多熱門

相關新聞

邀女同事看日環食成功了！真相爆心酸

邀女同事看日環食成功了！真相爆心酸

稍早全台各地民眾卡位見證「上帝金戒指」的光輝，各個線上直播也湧入大票人一同觀賞。就有網友今早邀約女同事，衝嘉義看日環食，聽完對方的答案他直呼，「開始期待了」，而鄉民們卻紛紛替他心酸。

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

澎湖吉貝國小搶先看日環食「初虧」2萬網友嗨翻

澎湖吉貝國小搶先看日環食「初虧」2萬網友嗨翻

萬人瘋搶食扇看日環食！天文館大喊別緊張

萬人瘋搶食扇看日環食！天文館大喊別緊張

他「搶先拍到日環食」！超廢真相曝光

他「搶先拍到日環食」！超廢真相曝光

關鍵字：

日環食初虧金門

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

金與正的「5大事實」曝光！大學科系跟本人超違和

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

「上帝金戒指」完美閃耀嘉義上空

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面