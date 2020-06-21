快訊／最美畫面曝！「上帝金戒指」完美降臨嘉義上空　16:14食甚光芒美爆了

▲嘉義市北香湖公園，民眾等待日環食現身。

記者賴文萱／嘉義報導

最關鍵一刻來了！夏至日環食今天登場，嘉義市北香湖公園一早就聚集了來自全台各地的民眾，共同期待下午16點13分到16點14分日環食食甚，見證上帝金戒指的光輝。

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▲嘉義月環食食甚。（圖／台北市立天文館提供）

在筆直的友愛路大道，日環食從兩點多的初虧開始，吸引眾多人潮擠爆北香湖公園，隨著時間越接近食甚，原本的高溫也逐漸下降，天色也有變暗趨勢。一路進入了16點13分，現場所有貴賓與民眾透過觀日圓盤扇，看到只有短短1分鐘，上帝金戒指「食甚」的光芒，在場的每個人都驚嘆不已，驚呼聲四起，不少人直呼看到好感動，不虛此行。

▲嘉義日環食，民眾拍下超美的瞬間。（圖／記者賴文萱攝）

為了迎接天文奇景日環食現身，嘉義市政府舉辦「主場在嘉義，金環閃諸羅」活動，在北香湖公園設有天文闖關活動市集、觀日望遠鏡區，更請到科博館館長孫維新教授，現場帶領民眾觀日。

▲嘉義北香湖公園日環食。（圖／攝影迷邱向畦提供）

▲民眾戴墨鏡或有遮光效果的眼鏡觀看日環食。（圖／記者賴文萱攝）

在下午14時49分左右，日環食秀正式登場，現場民眾紛紛拿起裝備觀賞第一階段「初虧」，只見太陽的左下角開始出現黑影，引來現場民眾驚呼「天狗真的開始吃了！」

▲▼嘉義北香湖公園日環食。（圖／記者賴文萱攝）

嘉義市下午2點49分開始初虧，環食開始是下午4點13分40秒，食甚是4點14分08秒，環食結束在4點14分38秒，等到復圓為下午5點25分50秒，整個過程約2小時36分33秒。

▼嘉義市還有F16衝場。（圖／記者賴文萱攝）

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