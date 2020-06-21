全台最早！澎湖吉貝國小14點48分日環食「初虧」　2萬網友線上嗨翻：誰偷咬太陽

▲澎湖吉貝國小日還食初虧。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

記者蔡玟君／台北報導

稱為「上帝的金戒指」的天文奇景日環食，今（21日）下午登場，全台最先看到日環食的澎湖吉貝國小，在下午2點48分30秒左右從太陽左邊開始可見初虧，到下午2點50分時已可見太陽明顯被咬一小口，吉貝國小與氣象局聯合線上直播，近2萬網友湧入在線上一同觀測。

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▲澎湖吉貝國小下午約2點48分30秒開始日還食初虧。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

▲從畫面可見太陽右邊缺了一角。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

今下午約2點48分30秒，從澎湖吉貝國小處觀測，初虧現象慢慢從太陽的右邊開始，讓在線上一同觀看的網友超興奮；下午2點51分起，太陽被遮住速度開始變快，缺口也更加明顯，讓許多網友紛紛表示：「誰偷吃阿嬤的蛋黃！」、「太陽被咬一塊了！」。

▲下午3點後缺口越來越明顯。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

隨著月亮逐漸遮擋， 下午3點左右，因雲飄過來遮擋導致直播畫面一度變暗；到下午3點02分左右，太陽缺口越來越大，當下午3點12分時，太陽因被月亮遮擋而慢慢呈現彎月形狀，預計澎湖當地時間下午4點13分14秒，就可看到食甚景象，也就是月球完全在地球的本影內。

中央氣象局表示，環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門16時10分開始環食至台東成功16時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。