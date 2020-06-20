國民黨桃園市黨部搬新家　好風水力助2022「成功」重返執政

▲國民黨桃園市黨部新家，再回成功路上，地點醒目。（圖／徐正吉提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從中央到地方皆淪為在野的國民黨，考量到桃園市黨部租金壓力及更接近市民朋友，於原位在桃園區中正路上的六樓黨部，在租約到期後，7月起將搬到成功路上的新址辦公。據了解，市黨部新址採光佳，位置醒目，對風水有研究的資深黨員說，期望搬到新址的國民黨，有更好風水，黨務推動更接地氣，有助日後大小選戰創佳績。

▲前立委吳志揚到黨部新址謝謝黨工及志工。（圖／徐正吉提供）

前立委吳志揚因父親吳伯雄19日生日，特地前往父親最喜歡吃的中崎蛋糕店買布丁蛋糕幫父親慶生，想到市黨部剛喬遷，特地買了易開罐飲料及中崎蛋糕去分享慰勞黨部志工，吳志揚也於臉書分享黨部位於桃園區成功路上新址，並感謝踏入社會服務鄉親，受到很多人的協助，其中當然包括國民黨的黨工及志工們。

▲前立委吳志揚到黨部新址謝謝黨工及志工。（圖／徐正吉提供）

據指出，國民黨桃園市黨部原本位於成功路頭、桃園國小前的一棟大樓，因黨產爭議，於2013年9月搬離到桃園區中正路桃園信用合作社大樓六樓，原址由市府收回做為水務局辦公位置。

▲黨工及志工們，大致已完成整理舊辦公室及搬家事宜。（圖／翻攝自黨部臉書）



現今因考量到租金壓力及更接近市民朋友，接任市黨部主委的現任議長邱奕勝，六月底租屋到期不再續約，七月起搬到成功路二段新址，新址位於一樓不僅地點醒目，也緊鄰市議會旁，方便民眾前來參與黨務推動。巧合的是，國民黨市黨部的地點，由早年位於成功路上，這次再回到成功路上的新址，不無有希望2022「成功」重返執政的意圖。

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