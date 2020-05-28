台東成功鎮「石雨傘」傳說有3支　議員建議：把2支在海底的打撈上岸

▲ 知名風景區傳言曾經有三支「石雨傘」，現只剩一支，其餘要到海底才看的到。（圖／翻攝東管處網站）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣成功鎮知名風景區「石雨傘」因長年颱風大浪沖擊，將大小不同的傘狀平衡石打落海底，議員楊秋珍28日在縣政總質詢時表示，石雨傘目前僅剩1支，且可能隨時會被大浪打落海底，但被打落到海底的，其實可以打撈上來，潛水客也都看到，認為可行性大，否則就真的看不到東海岸的獨特景觀，她希望大家重視。

紅遍大街小巷的《來去台東》這首歌，提到台東有一支石雨傘，石雨傘是東海岸十分有名的地質景觀，位在成功鎮北方10公里的海岸，長達1公里的海岬，屬於石灰岩隆起的海蝕地形，其中以平衡岩最為著名，一塊比較細長的岩石穩穩托住了較大的珊瑚礁岩，形成一種特殊的平衡結構，看起來就像一把雨傘，因而稱為石雨傘。

台東縣長饒慶鈴表示，將平衡石從海底打撈上來，不僅工程浩大，也非常需要技術性，且石雨傘風景區管轄單位為東管處，會再和該處研議，看是否能找出解決的辦法，讓石雨傘風景區不會真的消失。

東管處指出，大家所知道的石雨傘只有1支，但確實傳言以前曾有3支石雨傘，但無任何畫面可以證實。對於打撈海底石雨傘之議則回應：石雨傘的地質有海浪、風化等自然因素影響，終有一日也可能會自然消失。

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