中壢青埔郵局快開張了！　邱奕勝：青埔站區下一個郵局在機捷A18站橫峰里

▲中壢青埔郵局快開張，邱奕勝議長和立委魯明哲現勘設置進度。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園高鐵青埔站區內人口愈來愈多，多年來，卻未有一家郵局，影響居民生活機能，經立委魯明哲、桃園市議會議長邱奕勝積極爭取，中壢青埔郵局將於年底前於青埔開幕。邱奕勝指出，青埔站區的行政區域有中壢區和大園區，除了在站區機捷A19站設置中壢青埔郵局，下一個也將在機捷A18站針對大園區里民再開辦一家新郵局。

▲中壢青埔郵局快開張，邱奕勝議長和立委魯明哲現勘設置進度。▼等好久了，終於等到青埔郵局設置，居民好開心。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園郵局局長薛門騫說，未來的中壢青埔郵局是桃園市的第94家郵局，由郵政總局自購，地點在中壢區高鐵南路二段289號(青塘園對面的1、2樓店面)，經費約1億4千萬元，總面積275坪，室內裝修工程預計6月底開標、7月中旬決標、工期2個月、10月中旬驗收、最快的話可望於11月開辦新局。

邱奕勝議長說，青埔民眾爭取設置郵局情事，至少講了10年，現終於定案，隨著青埔地區內的桃園會展中心、亞洲．矽谷、冠德購物中心等各項重大建設，陸續推動並完成，人口越來越多，郵局的設置勢將增加青埔民眾的生活機能。邱奕勝9日偕同立委魯明哲前往現勘青埔郵局設置進度，週邊的中壢區青埔里長張茂土、洽溪里長游家興以及芝芭里長黃連應，和在地里民近百人冒雨前往了解，氣氛相當熱絡，直呼青埔郵局讓里民們「等好久了」。

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