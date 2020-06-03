安南神隊友助攻　雙胞胎兄弟戒菸成功

▲何姓雙胞胎兄弟2人，在台南市立安南醫院協助下成功戒菸，並受邀擔任「安南醫院戒菸大使」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

戒菸不難，神隊友相伴，成功機會大增，一對雙胞胎兄弟18歲起接觸菸品，而到三十而立之年後相約戒菸，在安南醫院戒菸門診接受專業治療後，成功擺脫菸癮，6月3日禁菸節當天受邀擔任「安南醫院戒菸大使」，要以自身的經歷，鼓勵癮君子開啟清新無菸人生。

菸害為國人頭號健康殺手，十大死因幾乎都和吸菸有關。菸害也是全世界可預防性死因的第一名，更是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病和糖尿病等疾病的主要風險因子，據研究指出吸菸者平均壽命比不吸菸者足足少了10年，可見菸害傷身有多大。



安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘醫師指出，一項涵蓋數千人的雙胞胎研究發現，遺傳基因幾近相同之同卵雙胞胎，若一人吸菸一人不吸菸，在追蹤12年後，吸菸者死亡率約是不吸菸者之2.4倍；反之，吸菸者若成功戒菸則可延年益壽，在30歲、40歲、50歲或60歲成功戒菸者，預估各可延長10年、9年、6年與3年之壽命，可知吸菸影響身體健康甚鉅！



蔡忠紘說，雖大家都知戒菸很重要，但如只靠自己意志力來戒菸，研究顯示其失敗機率超過九成，原因除菸品的成癮性外，家人的支持與鼓勵也是不可忽視的極重要因素。此外，研究也發現遺傳基因本身亦會影響吸菸的量跟戒菸成功率。

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蔡忠紘醫師提到日前戒菸門診就出現一對尋求戒菸的雙胞胎兄弟。何姓雙胞胎兄弟是哥哥先來看診，看完骨科門診後，經護理人員轉介至戒菸衛教室。在戒菸衛教師鼓勵下，哥哥為身體健康著想，積極努力配合戒菸衛教師的指導，同時亦接受口服戒菸藥物的治療，很快地在1星期後就不再吸菸，1個月後就竟然就完全可以戒除菸癮。而同在家中公司幫忙的雙胞胎弟弟，看見哥哥順利戒菸成功且過程出乎意料地順利，因此也在哥哥的陪同下至戒菸門診尋求協助。



戒菸衛教師看到何姓兄弟一同進來後，剛開始以為自己眼睛看花，後來才知是同卵雙胞胎兄弟且皆有很強的戒菸動機，因此衛教師就鼓勵哥哥用自身經驗分享戒菸心路歷程讓弟弟感受。因此弟弟後來也接受口服戒菸藥物治療，加上家人持續鼓勵與支持，順利在兩星期後成功擺脫菸癮，不再是菸品的奴隸。



蔡忠紘主任強調，戒菸其實並沒有想像中困難，有意戒菸朋友若能接受專業戒菸衛教諮詢及醫師評估後的戒菸藥物治療，是可以有效降低戒菸過程的不適感，再加上家人跟朋友的支持下，戒菸成功率是可大大提升的。以安南醫院今年戒菸個案為例，3個月後戒菸成功率高達40％，也就是有將近一半的戒菸個案都能成功地擺脫菸癮，從此享受清新無菸人生。

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