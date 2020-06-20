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Costco限定上市！Dcard熱議「毛孔神水」新品「小金蓋」CP爆棚組合登場

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▲▼嬌生3篇業配。（圖／記者周宸亘攝）

▲Dcard、PTT口碑爆棚的「LABO LABO毛孔神水」小金蓋在Costco獨家上架，超高CP值讓水水們手刀瘋搶！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

忠實顧客都知道，Costco美妝保養好物CP值超高，而且還經常有獨家新品，假日時不時就要去逛個兩圈，就怕錯過外面沒有的好物跟難得的折扣！

夏天悶熱、口罩戴整天，出油、粉刺、毛孔粗大找上門，Dcard、PTT推爆的「Labo Labo毛孔緊膚水/ 緊膚精萃水」，又稱「毛孔神水」，是日本城野醫生親研的毛孔急救神器，小銀蓋、小紅蓋各有死忠狂粉支持，今年夏天，原本只在日本販售的「小金蓋」也獨家進駐Costco了！

Costco獨家新品「Labo Labo極緻修護毛孔緊膚水」（小金蓋）含專櫃醫美等級成分「EGF修護因子」及「瑞士奇蹟蘋果活萃」，因此除了與小紅蓋、小銀蓋一樣是緊緻控油、清潔保濕的濕敷神器以外，更具有「極緻修護」和「逆時彈潤」功效，根本外掛等級！開架醫美也只有Labo Labo捨得添加EGF修護因子，是專櫃姊妹品牌城野醫生的明星修護精華成分！再加上Costco這次除了獨家的小金蓋神水以外，還搭配6 in 1水凝露，雙入組才800多就能入手！成份跟功效升級，價格卻比外面佛心，CP值直接破表。

無添加酒精、paraben防腐劑、人工香料與色素，敏感肌人也可安心濕敷，這個夏天說什麼都要搶一組！

►產品細節搶先看：https://www.costco.com.tw/Health-Beauty/Beauty/Skin-Care/Labo-Labo-Combo-Set/p/127129

▲▼嬌生3篇業配。（圖／記者周宸亘攝）

▲美國皮膚科醫師推薦的乾燥肌救星「Aveeno滋養乳液」，591ml大容量只有Costco才有。

入寶山豈能空手而回？既然都來了，當然要先做好功課，除了毛孔神水之外，賣場內的獨家規格保養品更要順便帶回家，愛美的人都知道，保養一定要做全套，而「保濕」是肌膚保養中的關鍵基礎。

尤其是乾燥、敏感肌的朋友們，如果以為夏天不用保濕就錯了！高溫、日曬會加速水分散失，破壞肌膚屏障，導致乾癢甚至乾裂，因此更要掌握夏天的保濕心法「秒吸收、不黏膩，24小時鎖水保濕」！

「Aveeno滋養乳液」添加「益菌生燕麥活萃」，是美國皮膚科醫師強力推薦的乾燥、敏感肌救星，不添加人工香精，天然的燕麥香氣，搭配一抹吸收、不黏膩的輕盈質地，在日頭赤炎炎的盛夏，能夠強化肌膚屏障、保濕利續航24小時，是到好市多必帶的保濕乳液。Costco獨家的591ml的大容量，兩瓶一組，適合分裝成小瓶隨身攜帶，曬前曬後、洗手後隨時補擦，大罐CP值完勝藥妝店，囤貨囤起來！

▲▼嬌生3篇業配。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎炎夏日一定要來杯芭樂檸檬綠茶配芒果奶酪，享受香甜水果就是夏天最重要的事。

逛了一整天，滿足購物慾的同時也要滿足口腹之慾，「Costco必購美食」也是FB社團中的熱門搜尋清單，夏天當季的芒果當然不能缺席，早在FB社團內帶起討論熱度的芒果奶酪，滿滿的芒果果肉加上奶香濃郁的奶酪，是夏天最令人無法抗拒的滋味，一入口酸甜冰涼、香氣四溢，根本就是超幸福的享受！再來一杯老饕家中隨時補貨補好補滿的芭樂檸檬綠茶，芭樂的微甜香氣和沙沙口感，再帶點淡淡檸檬酸香，彼此互相襯托卻又不搶味，完美配方讓網友大讚「超愛！」、「比手搖划算」。

▲▼嬌生3篇業配。（圖／記者周宸亘攝）

▲口腔清潔不馬虎！李施德霖清爽檸檬鹽味，大罐用更久。

保養清潔不能只做表面，口腔內的清潔保養也不能馬虎，尤其是吃完甜食之後，更要好好保持口腔清潔，許多人習慣餐後馬上刷牙，而刷完牙之後別忘了使用漱口水做最後一道手續，才能完整清潔口腔，李施德霖健康亮白漱口水，含自然植萃精油配方，可溫和去除牙漬，防止頑固牙垢形成、有助於清除口腔細菌，獨特的清爽檸檬鹽口味，沒有牙膏味，取而代之的是適合夏天的檸檬清香，就算在辦公室不方便刷牙，餐後也能隨時漱口保持口氣清新，Costco推出1500ml兩入組，極致大容量就算一天漱好幾次也不心疼，近期疫情趨緩，但保持良好衛生習慣仍是日常生活中不可鬆懈的課題，天天都要用的消耗品，當然是「大罐的用比較久」。逛完Costco之後推車內堆滿食物，烤雞、叻沙麵、特大包洋芋片⋯⋯等重口味食物的療癒食物，架上的1500ml的李施德霖健康亮白漱口水組合，絕對也要順手放上車，吃完美食讓你馬上恢復亮白乾淨的牙齒與清新口氣．超划算的獨家好物，怎能不買爆。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

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