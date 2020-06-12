一年就等這檔！美式賣場神級尿布超級折扣　爸媽狂掃貨：「錯過等明年」

▲開賣第一天除了新手爸媽前來排隊準備掃貨，連阿公阿罵也加入搶購的人潮。（圖／網友提供，請勿翻拍）

消費中心／綜合報導

知名美式賣場以量販形式、折扣多等特色，每到假日就大排長龍。尤其賣場經常有「神物」上架，不管是「神好用」還是「神好吃」，往往在臉書社團引起討論熱潮。近期在育兒社團就瘋傳，口碑爆棚的「神級尿布」一級幫紙尿褲，將在今天開始年度最大優惠，單箱就折140!果然開賣第一天，除了新手爸媽排隊掃貨，連阿公阿罵也加入搶購的人潮，直呼：「錯過要等一年，不多買幾箱怎麼行」，搶購盛況超瘋狂。

▲即日起至6/21這一檔優惠是今年最殺！（圖／網友提供，請勿翻拍）

原來幫寶適一級幫紙尿布一直都是育兒社團裡的大熱門，這次好市多上架的「全新升級版」強調更透氣，炎炎夏日也不怕寶寶屁屁悶熱，讓家有小寶寶的爸爸媽媽都指定愛用。加上天天需要更換數次的尿布開箱大，身為懂比價的消費者，哪家賣場什麼時候有折扣、哪個檔期的優惠最划算無不瞭若指掌。因此從上周育兒社團就開始流傳著「公開的秘密」，分享從今天到6月21日有幫寶適一級幫年度最殺優惠！難怪第一天就湧進許多摩拳擦掌、準備搶貨的爸媽。

▲今天到6月21日有幫寶適一級幫年度最殺優惠！難怪第一天就湧進許多摩拳擦掌、準備搶貨的爸媽。（圖／網友提供，請勿翻拍）

夏天到了、豔陽開始發威，尤其台灣夏季高溫濕熱，家有嬰幼兒的父母最擔心寶寶嬌嫩的肌膚因為悶熱而紅腫癢。升級版的幫寶適黏貼式紙尿褲有雙向親膚透氣層設計，兩倍彈力透氣腰圍採用可拉伸材質，增加腰圍透氣度和彈性，不管寶貝多好動都能服服貼貼，黏貼處改用不傷手的新黏貼膠條，黏貼尿布時也不必擔心摩擦問題傷害寶貝肌膚，瞬吸特性加上清晰的尿濕顯示，方便又安心。全新升級卻價格不變，一定要帶個三箱五箱回家才夠本。

▲同樣在育兒界相當受到推崇的幫寶適拉拉褲，穿脫方便，也是家有好動寶寶的好幫手。（圖／網友提供，請勿翻拍）

讓新手爸媽排隊也甘願的，除了幫寶適一級幫全新升級版黏貼型紙尿布之外，還有同樣在育兒界相當受到推崇的幫寶適拉拉褲，穿脫方便，也是家有好動寶寶的好幫手，據神人分享，美式賣場的拉拉褲售價比其他通路更便宜，懂買的爸媽再搭配pampers品牌集點活動，換算下來買三箱尿布就能多獲得一包，這款好康讓爸媽們搬到沒時間說話，連爺爺奶奶都揪來一起當幫手，把購物力開到最高，購物車堆滿滿手上還能拿，不管怎樣都先搬去結帳再說，畢竟「等下一檔，孩子都大啦」！懂買的爸媽，6/12～6/21可要把握時間補貨，這波最殺檔期沒跟到的話還得再等上一年。

▼購物力開到最高，購物車堆滿滿手上還能拿，不管怎樣都先搬去結帳再說。（圖／網友提供，請勿翻拍）

