好市多AirPods Pro悄降價「果粉點進全傻眼」　網曝最便宜通路24H就到貨

▲網友在臉書社團發文透露，好市多的AirPods Pro悄悄降價。（圖／翻攝Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者葉國吏／綜合報導

蘋果藍牙耳機AirPods Pro悄悄降價！網友19日在臉書社團發文透露，在美式賣場Costco網站上售價竟然比日常還低400元，不過隔了一天好市多又調回原本售價，讓許多人覺得失望。但其實在東森購物平台上有比好市多更便宜的AirPods Pro，而且24小時內到貨。

▲好市多官網目前已經把AirPods Pro售價調回。（圖／翻攝好市多官網）

網友19日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出好市多AirPods Pro販售截圖，指出「這個也降太快，沒多久前才一直缺貨」，可以看到19日好市多的AirPods Pro只要6189元。還有社友說輸入折扣碼還能折抵200元，算下來只要5989元。但隔了一天，現在售價已經被調回6589元，令許多網友覺得可惜。

▲蘋果官網的AirPods Pro要價7990元。（圖／翻攝蘋果官網）

由於AirPods Pro在蘋果官網上售價一直維持在7990元，所以許多果粉都會找其他通路入手。以目前各大電商平台來看，最便宜的AirPods Pro就在東森購物，一副只要6180元，比網友分享的19日好市多售價還少9元，有想要入手的果迷可千萬別錯過。

▼東森購物AirPods Pro只要6180元，比19日降價的好市多還便宜。（圖／翻攝東森購物）