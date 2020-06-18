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超多人搶半熟麵包「一吃失望」！巧手媽這樣加工　照片一曝…網驚：餓了

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▲▼ 。（圖／呂小姐授權使用）

▲原PO把半熟麵包夾入各種配料，看起來超好吃。（圖／呂小姐授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式大賣場好市多（Costco）已經成為許多民眾挖寶好去處，前後也有不少高CP值商品爆紅，最近的排隊美食則是「半熟麵包」，有上架的話幾乎人手帶一包回家。不過有民眾買回家後，因為不太會處理，就覺得弄起來不好吃。就有女網友在臉書社團分享出她的食譜，超美味賣相讓其他人光看就流口水。

▲▼ 。（圖／呂小姐授權使用）

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▲半熟麵包是最近好市多的夯品。（圖／呂小姐授權使用）

這位媽咪在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，「放了兩袋半熟在推車裡，大約有20個人問，我家兒子不誇張的說超級超級好吃。」接著分享自己的食譜，貼出好幾張成品照，只見她分別做成「奶油乾煎小熱狗」半熟麵包，和「凱薩沙拉」半熟麵包，超豐盛的配料夾在麵包裡，讓人用看的就餓了。

▲▼ 。（圖／呂小姐授權使用）

▲▼奶油乾煎熱狗麵包（上）、凱薩沙拉半熟麵包（下）。（圖／呂小姐授權使用）

▲▼ 。（圖／呂小姐授權使用）

原PO也在文中曝光美味秘訣，就是用烤箱，不用預熱，直接開180度烤12分鐘。看到貼文後，有人好奇問「所以沒加配料有味道嗎？」女網友則是說，她覺得麵包的味道很單調，「本人不愛吃麵包，聽說塗奶油、果醬或沾濃湯也不錯，但我喜歡夾東夾西，看起來也比較美味。」

照片吸引許多網友留言大讚，「料理成這麼棒一定好吃。光看就口水直流了」、「看得我都肚子餓了」、「偷偷說：半熟麵包沾咖哩醬醬，絕配」、「我超愛熱狗麵包！沒想過可以這樣弄耶」、「哇！好會做」、「我單吃還想說沒什麼味道，原來要這樣料理」、「超像麵包店會賣的夾心麵包耶！」

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