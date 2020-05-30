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好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」　她笑勸別買！6千人爆吃升天：等1年了

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▲▼好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」　她笑勸別買！6千人爆吃升天：等1年了（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多天堂級甜點「菠蘿奶油泡芙」又來了！一名女網友眼尖發現泡芙又上架，隨手搶了一盒回家，咬下瞬間幸福滿點，卻後悔勸世「千萬不要買...別怪我沒提醒，如果在減肥！」消息曝光後，底下網友狂敲碗直呼，「這我等了一年了，剛剛買了兩盒，開心！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》興奮分享，日前逛買場撇見邪惡的菠蘿奶油泡芙又開賣了，隨手拿了一盒結帳，回家後迫不及待咬一口後，下秒卻後悔喊話「千萬不要買...別怪我沒提醒，如果妳／你在減肥！」

請繼續往下閱讀...

照片可見，肥滋滋的奶油餡爆開，搭配酥脆的菠蘿皮，隔著螢幕注視也忍不住流口水了。更邪惡的是，泡芙還能變化出3種吃法，冰的熱的都好罪惡。首先可放冷凍庫中，退冰5至10分鐘就能享用，奶油口感就像冰淇淋一樣；第2是烤箱烘烤約15分鐘，稍微置放幾分鐘，外皮會更酥脆，奶油宛如火山噴出；最後則是冰熱雙重奏，冷凍庫拿出後，就直接放烤箱10分鐘，混搭口感超威。

文章曝光後，掀起6千多人暴動喊買，「我找它好久了，這泡芙太好吃了」、「配一些水果好像挺不錯」、「爆漿！超CP」、「真的別買，明天我先買」、「要不是熱量的關係，還真想一口氣吃完」、「吃了真的會中毒...可是 俺願意以口試毒」、「吃完會想哭」、「看到內餡...彷彿看到我的脂肪」、「我昨天一買，自己就吃掉半盒了」、「吃一個不過癮，吃兩個太飽，很糾結」。

▲▼好市多邪惡上架「菠蘿奶油泡芙」　她笑勸別買！6千人爆吃升天：等1年了（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲9入價格349元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

說起好市多必吃甜點，本站曾報導《員工私藏名單！好市多「夢幻麵包」5大天王降臨　爆漿泡芙美味祕訣曝光》，奪下第一名是去（2019）年才推出的新品「菠蘿奶油泡芙」。一名自稱是好市多員工的網友透露，「它好吃在菠蘿皮跟菠蘿麵包那樣味道，比菠蘿麵包口感更硬，重要的在於內餡，因灌卡士達醬進去所以吃起來鮮奶油味只有一點點，更多的是奶油冰淇淋的味道，推薦冰起來會像泡芙冰淇淋更好吃！」至於2至5名甜點排行，包括杏仁脆餅、大理石麵包、法國可頌／迷你可頌、核桃葡萄麵包。

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